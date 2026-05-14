Почмо урок
«Электричестве лӱдыкшӧ!»
Республикысе школлаште ий еда Лӱдыкшыдымылык культур шотышто Россий кӱкшытан почмо урок эртаралтеш.
Тушко регионысо предприятий ден организаций-влак, тидын шотыштак «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжат, ушнат да йоча-влаклан лӱдыкшӧ деч кузе шекланыме нерген ушештарат.
Республик кӱкшытыштӧ тыгай вашлиймаш тиде гана Медведево посёлкысо 3-шо №-ан кыдалаш школышто лийын, тудо посна предметлам келгын тунемме верлан шотлалтеш.
«Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак туныктымо шотан мультфильмым ончыктеныт да энергообъектла лишне шкем кузе кучаш кӱлмӧ нерген правил дене палдареныт. 5-7 класслаште тунемше-влак энергетик-влакын пайдаланыме спецчиемым: диэлектрический ботым, костюмым, парняшан пижым, каскым – вискален онченыт. Тематике почеш эстафете шотан модмашке ушненыт. Пӧлек шотеш электролӱдыкшыдымылык дене тӱҥ правилым ушештарыман сувенирым налыныт.
Энергетик-влак школлан электролӱдыкшыдымылык правил дене палдарыше «Электричестве лӱдыкшӧ!» увер стендым пӧлекленыт.
«Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов палемден: йоча-влакын илышышт ден тазалыкыштым аралымашке виктаралтше мероприятийлашке энергетик-влак эреак кумылын ушнат. Тунемме идалык мучко мемнан специалистна-влак нуным предприятийыш экскурсий дене ӱжыт, тыгак школлаште электровий деч шекланыме да аралалтме шотышто урокым эртарат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Медведево школышто почмо урок годым.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.