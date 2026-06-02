ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Экзамен тургым

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

1 июньышто республикысе общеобразовательный организацийлаште  экзамен тургым тӱҥалын.

Ты кечын 11-ше классым тунем пытарыше 800 выпускник химий (411 еҥ), историй (284) да литератур (129) дене Иктешлыше кугыжаныш экзаменым кучен.

Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая экзаменым эртарыме ик пунктышто, Медведевысе Н.Д.Хорошаев лӱмеш гимназийыште, лийын да ӱдыр-рвезе-влаклан сай лектышым тыланен. Тушто ты кечын 80 тунемше шинчымашым терген.

9-ше классым тунем пытарыше-влакын Кугыжаныш иктешлыше аттестацийыштын тӱҥ йыжыҥже 2 июньышто тӱҥалын: ӱдыр-рвезе-влак математике дене шинчымашым ончыктат. Экзаменыште чылаже 8016 ӱдыр-рвезе регистрироватлалтын. 5 июньышто выпускник-влакым англичан йылме,  информатике, историй, литератур, биологий, физике, шочмо йылме дене тергымаш-влак вучат.ю

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Поро кумылан да чолга улмылан тау!

  Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая республикысе тунемме верлаште шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влакым Доброволецын кечыж дене саламлен. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН Энергетике

Жаплан келшыше да ӱшанле

22 декабрь – Энергетикын кечыже Жаплан келшыше да ӱшанле «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-лан вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Пырля ыштет – ушнен толеш

Келшымаш кыл Пырля ыштет – ушнен толеш Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден Ленинград областьын губернаторжо Александр Дрозденко пашам лудаш…

Добавить комментарий