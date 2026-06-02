1 июньышто республикысе общеобразовательный организацийлаште экзамен тургым тӱҥалын.
Ты кечын 11-ше классым тунем пытарыше 800 выпускник химий (411 еҥ), историй (284) да литератур (129) дене Иктешлыше кугыжаныш экзаменым кучен.
Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая экзаменым эртарыме ик пунктышто, Медведевысе Н.Д.Хорошаев лӱмеш гимназийыште, лийын да ӱдыр-рвезе-влаклан сай лектышым тыланен. Тушто ты кечын 80 тунемше шинчымашым терген.
9-ше классым тунем пытарыше-влакын Кугыжаныш иктешлыше аттестацийыштын тӱҥ йыжыҥже 2 июньышто тӱҥалын: ӱдыр-рвезе-влак математике дене шинчымашым ончыктат. Экзаменыште чылаже 8016 ӱдыр-рвезе регистрироватлалтын. 5 июньышто выпускник-влакым англичан йылме, информатике, историй, литератур, биологий, физике, шочмо йылме дене тергымаш-влак вучат.ю
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.