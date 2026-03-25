«Российысе школ шошо»

Йошкар-Олаште верланыше Йоча да самырык-влакын полатыштышт «Российская школьная весна» Россий кӱкшытан проект-фестивальын регионысо йыжыҥже лийын.
Тушто 54 коллектив да сольный участник-влак тӱрлӧ направлений (вокал, куштымаш, оригинальный жанр, медиа да моло) дене усталыкым ончыктеныт.
Фестиваль Икымше-влакын толкыныштын флагман проектшылан шотлалтеш да Россий Просвещений министерстве полшымо дене «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш илышыш пурталтеш.
Конкурсын национальный финалже 15-20 майыште Ставропольышто лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстывн соцкылысе лаштыкше гыч налме