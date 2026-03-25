УВЕР ЙОГЫН

«Российысе школ шошо»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште верланыше Йоча да самырык-влакын полатыштышт «Российская школьная весна» Россий кӱкшытан проект-фестивальын регионысо йыжыҥже лийын.

Тушто 54 коллектив да сольный участник-влак тӱрлӧ направлений (вокал, куштымаш, оригинальный жанр, медиа да моло) дене усталыкым ончыктеныт.

Фестиваль Икымше-влакын толкыныштын флагман проектшылан шотлалтеш да Россий Просвещений министерстве полшымо дене «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш илышыш пурталтеш.

Конкурсын национальный финалже 15-20 майыште Ставропольышто лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстывн соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Журналистше – тунемше-влак

Оршанке район Кугунур школышто «МОТОР» газет редакций почылтын. Проект «Знание» Российысе обществын ача-ава сообществын тӱҥалтышыштлан увертарыме конкурсышто сеҥышыш лекмылан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Книга дене пырля – шӱм-чон шокшым

Марий Эл «Йоча-влак – йоча-влаклан» Россий кӱкшытан акцийыш ушнен. Тудын тӱҥ шонымашыже – Россий Федерацийын у субъектлаштыже илыше икшыве-шамычлан, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шинчымашетым терге

  Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров Россий кӱкшытан икымше аграрный диктантыште лийын. Мероприятий Россий Ялозанлык министерствын полшымыж дене лудаш…

