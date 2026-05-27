«Единый Российын» темлымыж почеш кундемна тӱзлана

Мо ышталтын? Звенигово олаште футбол пасум уэмдыме. Тидым ышташ «Единый Россий» партийын еҥже Илья Шумков ден верысе еҥ-влак полшеныт.
Оршанке район Отар ялыште верысе калык ден партийын чолга еҥже-влак паркым да Кугу Отечественный сарлан памятникым шотыш конденыт.
Волжск олаште зооволонтёр-влак озадыме животный-шамычлан чоҥалтшаш ончыкылык приют кумдыкым эрыктеныт. Тиде пашашке оласе погынымашын «Единый Россий» деч депутатше-влак Светлана Захарова, Марина Соловьева, Михаил Дубовников ушненыт.
Килемар округ Арда селаште йоча площадкым олмыктеныт.
Морко районысо тӱвыра пӧртыш пурымо верым баяным шоктышо да кидмастар Юрий Осипов шке кидше дене ачала.
Любовь Камалетдинова