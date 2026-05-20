«Единый Российын» «партийный десантше» корно чоҥалтмым терген

«Единый Россий» партийын активистше-влак Морко районышто кок корно участкым ончен савырненыт, тиде:
✅ Чавайнур – Нуръял Корамас (3,9 км, подрядчик – «Марий Эл Дорстрой»),
✅ Морко – Изи Кушна (7,3 км, подрядчик – «Автодор»).
«Партийный десантыште» лийыныт:
* ялшотан илем администраций вуйлатыше-влак Владимир Павлов ден Владимир Константинов;
* депутат, партийын еҥже ден тудлан мелын улшо, подрядчик ден меръеҥ-влак.
Нуно палемденыт: паша график почеш ышталтеш, замечаний уке.
Кок корныжымат «Единый Россий» партийын Калык программыж да «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын олмыктат.
Любовь Камалетдинова