«Единый Россий» партийын съездыштыже темленыт

«Единый Россий» партийын съездыштыже Россий Федерацийын Федеральный Собранийжын Кугыжаныш Думышкыжо депутатлан да РФ Федеральный Собранийын Кугыжаныш Думышкыжо ик мандатан избирательный округла деч депутатлан кандидат-влакын федеральный спискыштым темленыт.
Мемнан республик деч кандидат-влак ончылгоч йӱклымашын иктешлымашыж почеш палемдалтыныт, эн келшен толшо-влакым Марий Элыште илыше-шамыч шкешт темленыт.
Марий Эл Республик деч федеральный спискын составышкыже пурталтыныт:
— Александр Борисов, Кугыжаныш Думын депутатше, «Единый Россий» партийын фракцийжын вуйлатышыжын алмаштышыже;
— Михаил Швецов, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, «Единый Россий» партийын регионысо общественный приемныйжын вуйлатышыже.
Ик мандатан марий избирательный округ деч – Наталья Козлова, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше.
Любовь Камалетдинова