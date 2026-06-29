УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын съездыштыже темленыт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

 

«Единый Россий» партийын съездыштыже Россий Федерацийын Федеральный Собранийжын Кугыжаныш Думышкыжо депутатлан да РФ Федеральный Собранийын Кугыжаныш Думышкыжо ик мандатан избирательный округла деч депутатлан кандидат-влакын федеральный спискыштым темленыт.

Мемнан республик деч кандидат-влак ончылгоч йӱклымашын иктешлымашыж почеш палемдалтыныт, эн келшен толшо-влакым Марий Элыште илыше-шамыч шкешт темленыт.

Марий Эл Республик деч федеральный спискын составышкыже пурталтыныт:

— Александр Борисов, Кугыжаныш Думын депутатше, «Единый Россий» партийын фракцийжын вуйлатышыжын алмаштышыже;

— Михаил Швецов, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, «Единый Россий» партийын регионысо общественный приемныйжын вуйлатышыже.

Ик мандатан марий избирательный округ деч – Наталья Козлова, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше.

Любовь Камалетдинова

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сайлымаш: Марий Элыште Кугыжаныш Погыныш кум депутатым ешарен сайлат

Рушарнян, 2 сентябрьыште, республикыште Кугыжаныш Погыныш кум депутатым ешарен сайлаш тӱҥалыт. 
УВЕР ЙОГЫН

Ош тӱня гыч – лу еҥым

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, 25 май эрдене республикысе инфекционный стационарла гыч паремше 4 еҥым мӧҥгӧ колтымо. лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Эн виян туныктышылан – окса премий

2023 ийыште Марий Элыште туныктымо пашаште сеҥымашыш шушо эн сай туныктышо-влаклан премийлан конкурсыш тений республикысе 31 педагог ушнен. Кызыт лудаш…

Добавить комментарий