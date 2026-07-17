УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын политсоветшын президиумжын заседанийже

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

 

«Единый Россий» партийын Мер полыш штабыштыже регионысо политсоветын президиумжын заседанийже лийын. Тудым партийын Марий региональный отделенийжын секретарьжын икымше алмаштышыже, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин эртарен.

Заседанийыште президиумын еҥже-влак шушаш муниципал сайлымаште «Единый Россий» партий деч темлаш кандидат-влакын радамыштым пеҥгыдемденыт. Пунчалым партийын верысе вич отделенийже: Курыкмарий, Кужэҥер, Юрино, тышкак Йошкар-Оласе да Волжск оласе пурталтыныт –  шотышто луктыныт.

– Район-влакым муниципал округлашке савырымаш – тиде стратегический ошкыл. Тудо виктарыме пашам эшеат пайдалын шукташ да еҥ-влакын илышыштым саемдаш ышталтын. Верысе депутат-влак ден Кугыжаныш Погынын депутатше-влакын келшен пашам ыштымышт дене мемнан муниципалитетна-влак ончылно шогышо задаче-влакым пайдалын рашемдыме кылдалтеш. Ӱшанем, иквереш шуктымо пашана республикысе калыклан пайдам конда, – палемден Михаил Васютин.

Любовь Камалетдинова.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йоча кумыл – шыште

Кодшо ий декабрь мучаште Марий Эл Республикым вуйлатыше А.Евстифеев Кугыжаныш Советын Кремльыште эртарыме заседанийыштыже организоватлыме «Кумыл кож» у ий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чылажат – кундемым вияҥдышаш верч

Сочиште эртыше Российысе инвестиционный форумышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев республикым вияҥдышашлан икмыняр кӱлешан ойпидышым ыштен. Пленарный заседаний деч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ынде корно пашаеҥланат туныктат

Пенсий деч ончычсо ийготан пашадыме граждан-влакым ынде корно отрасльын квалифицироватлыме пашазыжлан, служащийжылан да кокла звено специалистшылан туныкташ тӱҥалыт. Марий лудаш…

Добавить комментарий