УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын Калык программыже йоча площадкым олмыкташ полшен

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Медведево посёлкышто йоча площадкым олмыкташ полшен.

 

Райрӱдыштӧ йоча площадкым шотыш кондаш верысе калык Марий Эл Кугыжаныш Погын Председательын алмаштышыже Александр Майоров деке йодмаш дене лектын.

 

Йоча площадке жап эртыме семын шолдырген, тусо мланде шартыш тазалыклан эҥгекым конден кертын, модмо оборудованийын ужашыже-влак локтылалтын. Александр Иванович посёлкышто илыше-влакын йодмыштлан вашештен да Медведево район администрацийыш депутат йодмашым колтен. Кӱчык жапыште проблемым кораҥденыт.

 

«Мыланем ыштыме пашам кагазыште гына огыл, а шке шинчам дене ужаш кӱлын. Мый «Единый Россий» партийын Медведево районысо пӧлкажын секретарьже Рузяль Усманов дене пырля верыш лектым да шке шинчам дене олмыктымо пашам тергышым. Шартышым вашталтыме, конструкций-влакым шотыш кондымо. Ынде йоча-влак тушто лӱдде модын кертыт», — каласен Александр Майоров.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Мутвундынам пойдарена. Шуэн вашлиялтше мут-влак» И.Г.Иванов

Филологий шанче доктор Иван Григорьевич Ивановын «Мутвундынам пойдарна. Шуэн вашлиялтше мут-влак» книгаж гыч марла-рушла неологизм (у мут-влак) мутер гыч. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылыкна – СПИД деч посна

26 ноябрь гыч 2 декабрь йотке Марий Элыште 1 декабрьыште палемдалтше СПИД ваштареш кучедалме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтше «Стоп ВИЧ/СПИД» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ондалалтше тетла лийшаш огыл

Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев 4 июльышто селекторный совещанийыште лийын. Тушто дольщик-влакын праваштым аралыме шотышто мерым ыштыме нерген мутланеныт. лудаш…

Добавить комментарий