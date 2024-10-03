Вашке адакат салтак радамыш каят

1 октябрьыште элыштына шыже призыв тӱҥалын. Тудо 31 декабрь марте шуйна. Тидым шотыш налын, республикысе военкоматыште эртыше пресс-конференцият тудланак пӧлеклалтын ыле.
Марий Элын военный комиссарже полковник Кирилл Солодовникын палдарымыж почеш, шыже призыв кампаний жапыште армийыште службым эрташ 1994-2006 ийлаште шочшо, вес семын каласаш гын, 18 гыч 30 ияш марте ийготан рвезе ден самырык пӧръеҥ-влак каят. Шошымсо семынак кызытат нунын чотышт 800 утла лиеш. Призывник-влак Россий Федераций кумдыкысо воинский частьлаште служитлаш тӱҥалыт.
– Палемденак кодынем: призыв почеш военный службым эртыше-влакым у регионлаште специальный военный операцийын задачыже-влакым шукташ огыт колто.
Моло ийласе семынак кызытат салтак-влак палемдыме жапыште мобильный телефон дене пайдаланен да лишыл еҥышт дене мутланен кертыт. Ешан, икшыван, тыгак кӧн ача-аваже черле, пенсийыште, нуным йӧн лийме семын илыме верышт деч тораште огыл верланыше воинский частьлашке (келшен толшо заданий уло гын) служитлаш колтат, – рашемдыш Кирилл Александрович.
Ойлымыж почеш, тиде призывной кампанийын ойыртемжат лиеш.
– Призывной комиссийын лукмо решенийже дене призывник-шамыч огыт келше гын, ынде нуно тидым досудебный порядке дене обжаловатлен кертыт. Республикын призывной комиссийышкыже вуйшиймашым кызыт «Кугыжаныш услуго» портал гоч электрон йӧн дене да МФЦ гоч пуаш лиеш, – палдарыш военком.
Армийыш каяш повесткым ты ганат призывник-шамычлан кидышкышт расписке почеш кучыктат, тыгак заказной серыш дене колтат.
Служитлаш кайышаш-влакын да нунын ача-аваштын иктаж йодышышт лектеш гын, нуным «Шокшо линийыш» 41-24-51 номерыш йыҥгыртен рашемден кертыт. Тудо 1 октябрь гычак пашам ышта.
Икымше тӱшка призывник-влакым 16 октябрь гыч наҥгаяш тӱҥалыт.
Любовь Камалетдинова
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Снимкыште (шола гыч пурлашке): республикысе военкомын военно-патриотический паша шотышто полышкалышыже Андрей Кулишов, отдел начальник Вячеслав Фоминых, Марий Элын военный комиссарже Кирилл Солодовник.