УВЕР ЙОГЫН

Вашке адакат салтак радамыш каят

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

1 октябрьыште элыштына шыже призыв тӱҥалын. Тудо 31 декабрь марте шуйна. Тидым шотыш налын, республикысе военкоматыште эртыше пресс-конференцият тудланак пӧлеклалтын ыле.

Марий Элын военный комиссарже полковник Кирилл Солодовникын палдарымыж почеш, шыже призыв кампаний жапыште армийыште службым эрташ 1994-2006 ийлаште шочшо, вес семын каласаш гын, 18 гыч 30 ияш марте ийготан рвезе ден самырык пӧръеҥ-влак каят. Шошымсо семынак кызытат нунын чотышт 800 утла лиеш. Призывник-влак Россий Федераций кумдыкысо воинский частьлаште служитлаш тӱҥалыт.

– Палемденак кодынем: призыв почеш военный службым эртыше-влакым у регионлаште специальный военный операцийын задачыже-влакым шукташ огыт колто.

Моло ийласе семынак кызытат салтак-влак палемдыме жапыште мобильный телефон дене пайдаланен да лишыл еҥышт дене мутланен кертыт. Ешан, икшыван, тыгак кӧн ача-аваже черле, пенсийыште, нуным йӧн лийме семын илыме верышт деч тораште огыл верланыше воинский частьлашке (келшен толшо заданий уло гын) служитлаш колтат, – рашемдыш Кирилл Александрович.

Ойлымыж почеш, тиде призывной кампанийын ойыртемжат лиеш.

– Призывной комиссийын лукмо решенийже дене призывник-шамыч огыт келше гын, ынде нуно тидым досудебный порядке дене обжаловатлен кертыт.  Республикын призывной комиссийышкыже вуйшиймашым кызыт «Кугыжаныш услуго» портал гоч электрон йӧн дене да МФЦ гоч пуаш лиеш, – палдарыш военком.

Армийыш каяш повесткым ты ганат призывник-шамычлан кидышкышт расписке почеш кучыктат, тыгак заказной серыш дене колтат.

Служитлаш кайышаш-влакын да нунын ача-аваштын иктаж йодышышт лектеш гын, нуным «Шокшо линийыш» 41-24-51 номерыш йыҥгыртен рашемден кертыт. Тудо 1 октябрь гычак пашам ышта.

Икымше тӱшка призывник-влакым 16 октябрь гыч наҥгаяш тӱҥалыт.

Любовь Камалетдинова

Авторын фотожо

Снимкыште (шола гыч пурлашке): республикысе военкомын военно-патриотический паша шотышто полышкалышыже Андрей Кулишов, отдел начальник Вячеслав Фоминых, Марий Элын военный комиссарже Кирилл Солодовник.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Йошкин пырыс» памятникын копийжым Симферополь олаште вераҥдат

Йошкар-Олаште верланыше «Йошкин пырыс» памятникын копийжым Симферополь олаште вераҥдат.  

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Владимир Путин Марий Элысе шым тӱжем наре ветераным саламла

Тений майыште РФ Президент В.Путин Марий Элыште илыше 7 тӱжем наре ветераным Сеҥымаш кече дене саламла. 

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Журналист лийнет? «Сириус» вуча!

Россий президент В.В.Путинын темлымыж дене почмо «Сириус» тунемме рӱдерыште 2024 ий 6 гыч 26 апрель марте «Журналистике да медиа» лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий