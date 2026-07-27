«Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын шукталтеш

Кодшо кугарнян «Тазалык пункт» Йошкар-Олаште В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра пӧрт воктене пашам ыштен.
Пунктын 10 шагат эрдене почылтмо жапшылан калык погынаш тӱҥалын ыле. Иктаж коло нарынат лийыныт. Нуно икмыняр вере черетыште шогеныт.
Тиде гана еҥ-влакым 1-ше №-ан медсанчастьын специалистше-влак вашлийыныт. Нунылан волонтер-медик-шамыч полшеныт. Пунктыш толшо-влак вӱрым экспресс-анализыш сдатлен да тушто сакырышт мыняр улмым вигак пален налын, вӱргорно давленийыштым тергыктен, кап кӱкшытышт ден нелытыштым висыктен кертыныт. Туштак терапевт деч консультацийым налашышт йӧн лийын. Тӱвыра полатыште ты гана эше врач-дерматолог приемым эртарен. Врач-влак, тергымекышт, чыла показанийым кажныштлан пуымо «Тазалык дневникыш» возеныт.
Тушто мо ышталтмым ончен гына кошташ огыл манын, йӧн дене пайдаланен, мыят тазалыкем тергыктышым. Черетлаште калык шуко лийын огыл да чылажат моткоч писын эртыш. Лач дерматолог деке гына изиш кужунрак шогаш логале.
Тиде жапым арам эртараш огыл манын, еҥ-влак дене мутланышым. Пунктыш утларакше сулен налме канышыште улшо ӱдырамаш-шамыч толыныт ыле. Но коклаштышт изиш самырыкрак-влакат, пӧръеҥ-шамычат иктын-коктын вашлиялтыныт. Кӧ деке лишемым гын, мутым вашталташ кажныже кумылын кӧныш. Южышт газетыш фотографийыштым шындаш темлымылан моткоч куанышт. Нунын кокла гыч иктыже – Шернур район Кукнур велыште шочын-кушшо, а ынде ятыр ий Йошкар-Олаште илыше 74 ияш Галина Архипова. Тудо Сомбатхей микрорайонышто ила гынат, тышке лӱмын тергалташ толын.
– Вес вере вес специалист-шамыч приниматлаш тӱҥалыт гын, тушкат миен толам, шонем. Молан манаш гын, пунктлаште тергалташ моткочак йӧнан. Поликлиникыште шукыж годым кужу черетыште шоген вучыман. А тыште калык шагал да пеш сай. Такшым тыге лийже да писын тергалт эрташ манын, паледа, эсогыл юмым сӧрваленам. Тау, йодмем, шонымем шуктен, – шыргыжал палемдыш Галина Васильевна.
Владимир Бобров гын Медведево поселко гыч тышке тергалташ толын.
– Машина дене эртен кудалмем годым «Тазалык пунктым» ужым да лӱмынак тергалташ тольым. Тыште калык шагал, специалист-влак сайын вашлийыч да моткоч келшыш, – мане 59 ияш пӧръеҥ.
Йошкар-Ола гыч 67 ияш Галина Васильева гын «Тазалык пунктын» ты кечын лачшымак тыште верланышашыж нерген «Марий Эл» газетыштына лудын, пален налын да тергалташ толын!
Икманаш, тазалыкым посна пунктлаште тергаш лиймым чыланат моткочак йӧнан манын палемдышт.
«Тазалык пункт» Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлыме «Таза Республик» проектше дене «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын шукталтеш.
– Тиде проект визымше ий илышыш пурталтеш. «Тазалык пункт-влак» ужалыме рӱдерла воктене, тӱшкан пайдаланыме верлаште, южгунам пӧрт кудывечылаштат верланат. Тидыже кажне еҥын шке тазалыкшым тергаш йӧнжӧ лийже да, иктаж черже уло гын, тудым тӱҥалтыштак пален налын кертше манын ышталтын, – иктешлыме семын палемдыш Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Даниил Жуков.
Любовь Камалетдинова
Авторын фотожо.