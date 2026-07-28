«Единый Россий» партий медицине йодышлан кугу тӱткышым ойыра.

Кодшо арнян Йошкар-Оласе Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк воктене Тазалык пункт пашам ыштен.
Специалист ден волонтёр-медик-влак скринингым эртареныт: давленийым, сакырын вӱрыштӧ мыняр улмыжым висеныт, кап нелытын индексшым пален налыныт. Кажне участниклан шкешотан «Тазалык дневникым» кучыктеныт, тыгак терапевт кӱчык консультацийым пуэн.
Пунктын пашашкыже Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Алексей Красильников ушнен. Тудо толшо-влак дене мутланен, нунын кумылыштым пален налын да тыгай акций-влак йодмашан улыт манын палемден.
«Таза республик» проект «Единый Россий» партийын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш». Калык программе дене келшышын, партий профилактике медициным вияҥдымылан да еҥ-влаклан медицине полышым налаш лиймылан поснак кугу тӱткышым ойыра.