МЕДИЦИНЕ

«Единый Россий» партий медицине йодышлан кугу тӱткышым ойыра.

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Кодшо арнян Йошкар-Оласе Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк воктене Тазалык пункт пашам ыштен.

 

Специалист ден волонтёр-медик-влак скринингым эртареныт: давленийым, сакырын вӱрыштӧ мыняр улмыжым висеныт, кап нелытын индексшым пален налыныт. Кажне участниклан шкешотан «Тазалык дневникым» кучыктеныт, тыгак терапевт кӱчык консультацийым пуэн.

 

Пунктын пашашкыже Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Алексей Красильников ушнен. Тудо толшо-влак дене мутланен, нунын кумылыштым пален налын да тыгай акций-влак йодмашан улыт манын палемден.

 

«Таза республик» проект «Единый Россий» партийын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш». Калык программе дене келшышын, партий профилактике медициным вияҥдымылан да еҥ-влаклан медицине полышым налаш лиймылан поснак кугу тӱткышым ойыра.

Лудаш темлена:
МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

Доктор Антонов деке – эре калык

Южо еҥ, шкенжым кычал мумешке, иктаж лу профессийым вашталтен шукта гын, весе ик пашам изинек ойырен налын мошта да лудаш…
МЕДИЦИНЕ

Йошкар-Олашке, Шернурышко да Угарманышке

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын увертарымыж почеш, «Здравоохранений» национальный проектын «Икымше медико-санитарный полышым пуымо системым вияҥдымаш» регионысо проектшым илышыш лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ МЕДИЦИНЕ

Республик деч ӧрдыжкӧ лекде

Республиканский клинический онкологический диспансерыште радионуклидный диагностике отделенийым ыштыме. Отделенийым ыштышашлан 2020-2023 ийлаште федеральный ден республиканский бюджетла да Обязательный медицине лудаш…

Добавить комментарий