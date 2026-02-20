Рейд
Договор деч посна да шотлыде
«Мариэнергон» энергетикше-влак 3 миллион киловатт-шагат наре электровийым закондымын кучылтмым пален налыныт.
Филиал пашаеҥ-влак республик кумдыкышто электровий дене договор да шотлымо деч посна пайдаланымым эреак эскерен да терген шогат. Кодшо ийысе итог почеш регионышто чылаже 13,3 миллион теҥгеаш 2,99 миллион кидловатт-шагат электровийым шолып кучылтмо. Правам аралыше органла дене пырля рейдым эртарыме годым тидым рашемдыме.
Тергышыла, электровийым договор деч посна кучылтмо нерген 39 актым да шотлымо деч посна пайдаланыме нерген 237 актым ыштыме. Законым эн шуко пудыртымаш Медведево районышто лийын – 868,5 тӱжем киловатт-шагатым шолыштмо нерген 139 фактым пален налме.
Рашемдыме чыла факт почеш материалым тергышашлан да мерым ыштышашлан правам аралыше органлашке колтымо.
«Мариэнергошто» палемдат: электровийым закондымын кучылтмаш права дене келшен толдымылан шотлалтеш да шот дене пайдаланыше-влаклан энергийым ӱшанлын ситараш лӱдыкшым ышта, технологий кӱрылтыш, пожар, быт технике локтылалтме, еҥ-влакын илышышт ден тазалыкыштлан эҥгек марте шуктен кертеш.
Тидлан РФ КоАП-ын 7.19-ше статьяже да РФ УК-ын 165-ше статьяже почеш мутым административно кучыкташ палемдыме. Роскотым шӧрыктымӧ да штрафым тӱлыктымӧ кугыт иктешыже электровийым кучылтмо акым ятыр пачаш эрта.
Тыгай факт, тыгак электрооборудованийым локтылмо нерген энергетик-влакын «Волгыдо линий 220» шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 телефон дене (яра, шкем весылан палдарыде) але правам аралыше органлашке увертараш лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: рейд годым тергымаш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.