Россий мучко шанче-технологий проект-влаклан «Большие вызовы» конкурсым увертареныт.

Тудын тӱҥ шонымашыже – 7-11-ше класслаште да профессионал образованийым пуышо организацийын 1-ше ден 2-шо курслаште тунемше-влакын проект, шанче-шымлыме, инженер-технический, усталык пашаште моштымашыштым вияҥдаш.

Конкурс кок йыжыҥан: регион кӱкшытан да дистанций йӧнан.

Марий Элыште 2023-2024 ийласе тунемме идалыкыште тудо тыгай направлений дене лиеш: агропромышленный да биотехнологий, пилотдымо транспорт да логистике системе, искусственный интеллект да финанс технологий, генетике да биомедицине, нанотехнологий, ончыл производство технологий, кызытсе энергетике, ушан ола да лӱдыкшыдымылык, экологий климатын вашталтмыжым тунеммаш.

Финал тений 14-28 мартыште лиеш.

Дистанций йӧн дене эртыше йыжыҥыште тематике-влак тыгай улыт: когнитив шымлымаш, космический технологий, у материал-шамыч, Арктикым да Тӱнямбал океаным авалтымаш, пӱртӱс да нейротехнологий

Сеҥыше ден призёр-влакым Сочи оласе «Сириус» тунемме рӱдерыш ужыт, тыгак нуно ончыкыжым Россий Федераций президентын грантшым налын кертыт.

Г.Кожевникова