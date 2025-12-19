УВЕР ЙОГЫН

Цифран спорт кумдык

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Кок сынан рӱдер

«Мариэнерго» филиалын специалистше-влак республикнан рӱдолаштыже чоҥалтше фиджитал-рӱдерым электросетьыш технологически ушеныт.

Объектлан энергийым ӱшанлын ситарышашлан  энергетик-влак 0,4 киловольт куатан электролиний кабельым шупшыныт да рӱдерым пашаш колтышашлан моло пашам шуктеныт.

У рӱдер Марий Элын ий полатше да Вӱд спорт полат воктене чоҥалтеш. Кӧргыштыжӧ фиджитал-дисциплине дене занятийлан цифран кумдык оборудоватлалтеш, а воктенысе кумдыкышто изи-футбол, кок могырымат кум еҥлан баскетбол да воркаут дене модаш чара спорт площадке-влак лийыт. Чумыр кумдык 1,5 тӱжем квадратный метрым авалта.

Йошкар-Олаште фиджитал-рӱдер идалык мучаште почылтеш.

Фиджитал-спорт – кок сынан, цифровой да физический, таҥасымашым ушышо спорт. Республикыште элысе регион-влак кокла гыч ик эн ончыч тыгай ойыртемышан проект шукталтеш.

Снимкыште: фиджитал-рӱдер.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

