Кок сынан рӱдер
Цифран спорт кумдык
«Мариэнерго» филиалын специалистше-влак республикнан рӱдолаштыже чоҥалтше фиджитал-рӱдерым электросетьыш технологически ушеныт.
Объектлан энергийым ӱшанлын ситарышашлан энергетик-влак 0,4 киловольт куатан электролиний кабельым шупшыныт да рӱдерым пашаш колтышашлан моло пашам шуктеныт.
У рӱдер Марий Элын ий полатше да Вӱд спорт полат воктене чоҥалтеш. Кӧргыштыжӧ фиджитал-дисциплине дене занятийлан цифран кумдык оборудоватлалтеш, а воктенысе кумдыкышто изи-футбол, кок могырымат кум еҥлан баскетбол да воркаут дене модаш чара спорт площадке-влак лийыт. Чумыр кумдык 1,5 тӱжем квадратный метрым авалта.
Йошкар-Олаште фиджитал-рӱдер идалык мучаште почылтеш.
Фиджитал-спорт – кок сынан, цифровой да физический, таҥасымашым ушышо спорт. Республикыште элысе регион-влак кокла гыч ик эн ончыч тыгай ойыртемышан проект шукталтеш.
Снимкыште: фиджитал-рӱдер.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.