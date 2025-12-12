УВЕР ЙОГЫН

Цифран йӧным кучылташ

Юрий Исаков Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Дизайн-сессий

Цифран йӧным кучылташ

Республикысе тӱҥ отрасльлашке искусственный уш-акылым шыҥдарымым писемдымашке виктаралтын цифран трансформаций йодыш дене эртыше дизайн-сессий.

Тудым эртарымылан «Сбербанк» ПАО вуйын шоген. Республик правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий регион вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым лудын пуэн. Тушто Россий Федерацийым  «Увер экономике  да кугыжаныш цифран трансформаций» нацпроект дене келшышын вияҥдымашке шушашлан искусственный уш-акылым кучылтмым шарен толаш кӱлмым палемдыме.

Сессийыште ты профиль дене министерстве-влакын вуйлатышышт ден алмаштышышт, Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово ден Козьмодемьянск ола-влакын администрацийыштын вуйлатышышт лийыныт. Тиде регионыш цифран трансформацийым шыҥдарымашке виктаралтше пырля эртарыме кумшо сессий.

Марий Эл правительстве регионым виктарыме пайдалыкым кугемдышашлан да бюджет средствам аныклышашлан искусственный уш-акылым кучылташ кӱлешлан шотла. Республик ден Сбербанкын цифран трансформаций шотышто пашам пырля ыштымышт ий гыч ийыш кумдаҥеш. Туризм, тазалыкым аралымаш, тӱвыра, кугыжаныш ден муниципал услугым пуымаш, тыгак документлам автоматизироватлыме йӧн дене обрабатыватлымаш гай сферлаште проектлам сайын шуктымо.

Дизайн-сессийыште шушаш ийын регионым виктарыме тӱҥ секторлашке искусственный уш-акылым шыҥдарыме йӧным рашемдыме.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: дизайн-сессийыште каҥашымаш.

Денис Речкинын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Турист ден пассажир-шамычлан

Российыште «Лӱдыкшыдымӧ туризм» программым илышыш пуртымо кышкарыште турист ден пассажир-влаклан полшымо «шокшо линий» пашам ышташ тӱҥалын. Тидын дене келшышын, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Студент пашалан эре ямде

2-4 октябрьыште «Ералаш» республикысе студент отрядын командирже Анастасия Князева ден комиссарже Елена Глушкова Сочиш миен толыныт. Амалже – студент  лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо кундемын историйже: тунемме книга

  МарНИИЯЛИ-н «Этнологий» направленийже дене вӱдышӧ научный пашаеҥ Сергей Свечников «Регионысо историй дене кугыжаныш учебник-влакым ямдылымаш» регион-влак кокласе III лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий