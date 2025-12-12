Дизайн-сессий
Цифран йӧным кучылташ
Республикысе тӱҥ отрасльлашке искусственный уш-акылым шыҥдарымым писемдымашке виктаралтын цифран трансформаций йодыш дене эртыше дизайн-сессий.
Тудым эртарымылан «Сбербанк» ПАО вуйын шоген. Республик правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий регион вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым лудын пуэн. Тушто Россий Федерацийым «Увер экономике да кугыжаныш цифран трансформаций» нацпроект дене келшышын вияҥдымашке шушашлан искусственный уш-акылым кучылтмым шарен толаш кӱлмым палемдыме.
Сессийыште ты профиль дене министерстве-влакын вуйлатышышт ден алмаштышышт, Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово ден Козьмодемьянск ола-влакын администрацийыштын вуйлатышышт лийыныт. Тиде регионыш цифран трансформацийым шыҥдарымашке виктаралтше пырля эртарыме кумшо сессий.
Марий Эл правительстве регионым виктарыме пайдалыкым кугемдышашлан да бюджет средствам аныклышашлан искусственный уш-акылым кучылташ кӱлешлан шотла. Республик ден Сбербанкын цифран трансформаций шотышто пашам пырля ыштымышт ий гыч ийыш кумдаҥеш. Туризм, тазалыкым аралымаш, тӱвыра, кугыжаныш ден муниципал услугым пуымаш, тыгак документлам автоматизироватлыме йӧн дене обрабатыватлымаш гай сферлаште проектлам сайын шуктымо.
Дизайн-сессийыште шушаш ийын регионым виктарыме тӱҥ секторлашке искусственный уш-акылым шыҥдарыме йӧным рашемдыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: дизайн-сессийыште каҥашымаш.
Денис Речкинын фотожо.