Чылажат – шкенан кидыште

Звенигово оласе книгагудыштына «Шочмо йылме – чон поянлык» сылнымут произведенийым лудмо конкурс эртыш.
Мероприятийым Шочмо йылмын тӱнямбал кечыжлан пӧлеклышна. Тушко марий поэт ден писатель-влакын сылнымут произведенийлаштым устан лудшо тунемше ден кугыеҥ-шамычым пагален ӱжна.
Моткоч йывыртенна Сӱзлэҥер йочасад, Поянсола тӱҥалтыш школ, Звенигово оласе «Светлячок» йочасад, школ-интернат да лицей, Эсмекпляк школ гыч толшо да книгагудына пеленысе «Сылнымут садвече» клубыш коштшо ӱдыр-рвезе-шамычлан – моткоч эсен вашлиймаш лие! Мероприятийышке тыгак сылнымут произведенийым устан лудын моштышо да почеламутым шке возышо кугыеҥ-шамычат кумылын ушнышт.
Провой кундемын тӱрлӧ верже гыч толшо кажне еҥ: изижат, кугужат – марий вургеман ыле, шочмо йылмынам, калыкнам да мландынам тӱҥ шотышто почеламут гоч моктен мурыш.
Жап моткоч писын эрта. Ончыч оласе марий-шамыч шочмо-кушмо йылме деч кораҥыч гын, кызыт ялысе йоча-влакат чӱчкыдынжӧ рушла мутланат. Сандене пайремыштына чыла еҥын марла мутланымыже шӱм-чоным вӱчкыш. Поснак йоча-шамыч куандарышт, нуно шке койыш-шоктышышт дене ӱшандарен сеҥышт: уло марий калыкын, шочмо марий йылмын волгыдо ончыкылыкшо! Чылажат – мемнан кидыште. А кугыеҥ-влак пример шотеш лийыч, нуно кушкын толшо тукымлан шочмо йылмым арален кодаш сугыньлышт.
Надежда БОЯКОВА,
Звенигово оласе книгагудышто краеведений секторым вуйлатыше.
Авторын фотожо.