УВЕР ЙОГЫН

Чылажат – шкенан кидыште

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Звенигово оласе книгагудыштына «Шочмо йылме – чон поянлык» сылнымут произведенийым лудмо конкурс эртыш.

Мероприятийым Шочмо йылмын тӱнямбал кечыжлан пӧлеклышна. Тушко марий поэт ден писатель-влакын сылнымут произведенийлаштым устан лудшо тунемше ден кугыеҥ-шамычым пагален ӱжна.

Моткоч йывыртенна Сӱзлэҥер йочасад, Поянсола тӱҥалтыш школ, Звенигово оласе «Светлячок» йочасад, школ-интернат да лицей, Эсмекпляк школ гыч толшо да книгагудына  пеленысе «Сылнымут садвече» клубыш коштшо ӱдыр-рвезе-шамычлан – моткоч эсен вашлиймаш лие! Мероприятийышке тыгак сылнымут произведенийым устан лудын моштышо да почеламутым шке возышо кугыеҥ-шамычат кумылын ушнышт.

Провой кундемын тӱрлӧ верже гыч толшо кажне еҥ: изижат, кугужат – марий вургеман ыле, шочмо йылмынам, калыкнам да мландынам тӱҥ шотышто почеламут гоч моктен мурыш.

Жап моткоч писын эрта. Ончыч оласе марий-шамыч шочмо-кушмо йылме деч кораҥыч гын, кызыт ялысе йоча-влакат чӱчкыдынжӧ рушла мутланат. Сандене пайремыштына чыла еҥын марла мутланымыже шӱм-чоным вӱчкыш. Поснак йоча-шамыч куандарышт, нуно шке койыш-шоктышышт дене ӱшандарен сеҥышт: уло марий калыкын, шочмо марий йылмын волгыдо ончыкылыкшо! Чылажат – мемнан кидыште. А кугыеҥ-влак пример шотеш лийыч, нуно кушкын толшо тукымлан шочмо йылмым арален кодаш сугыньлышт.

Надежда БОЯКОВА,

Звенигово оласе книгагудышто краеведений секторым вуйлатыше.

Авторын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
НОВОСТИ Сеҥымаш СПОРТ УВЕР ЙОГЫН Чолгалык

Сайынак кудалыштын, икымше лийын

Ялысе кеҥеж модмаш – 2022 Сайынак кудалыштын, икымше лийын 26-31 июльышто Омск областьыште XIII Всероссийский ялысе кеҥеж спорт модмаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

﻿Каналташ жап шуын

Кеҥеж — каныме пагыт. Окса эре ок сите гынат, келшыше сылне верыш, санаторийыш, кечывалвелыш, йот элыш миен толаш, икманаш, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН ЭКОЛОГИЙ

Марий Элыште чодырам шындыме пашам ворандараш тӱҥалыт

Федеральный чодыра озанлык агентстве «Иле, чодыра» акцийым увертарен. Тудын дене келшышын, Марий Элыштат тений шыжым чодырам шындыме пашам ворандараш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий