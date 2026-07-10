Чылажат йӧратымаш гыч тӱҥалеш

8 июльышто Еш, йӧратымаш да икте-весылан ӱшанле улмо кече Йошкар-Олаште теният кумдан палемдалте.
Ола гӱжлен
Республикнан рӱдолаштыже пайрем шӱлыш эрдене эрак озаланен. Йошкар-Оласе тӱвыра учрежденийлаште еш-влаклан иквереш каналташ келыштарыме туныктымо да анимаций программе, концерт, йоча-шамычлан тӱрлӧ модыш, спорт таҥасымаш, акций эртаралтыныт. Йошкар-Оласе централизоватлыме книгагудо системе ден посна книгагудо-влакат кумылан-шамычым пайрем программышкышт, тоштер-влак экскурсийлашкышт ушнаш ӱжыныт. Россий Армий тӱвыра полатыште пайрем концертыш ончышо-шамычым вученыт.
Патриарший площадьыш гын калык 10 шагат лишанак погынаш тӱҥале да 11 шагатлан пайремым почмаш марте тудо шыҥ-шыҥ манме гаяк темын ыле.
Эн ончыч кидмастар-влак толыныт. Адакшым тений ик кугу посна кумдыкышто гына огыл кок радам дене вераҥыныт ыле, эшежым площадь йырат, моло вереат кумытын-нылытын шогеныт. Нуно ондакысе семынак могай-гына кидпашаштым темлен огытыл?! Сандене кӧлан мо келша, тудым, товатат, муын да налын кертын.
Мастарлык классым эртарыше-влакат моткоч шукын лийыныт. Моло ийласе семынак кугу шатер кӧргыштӧ висвис гыч вуйшӱдышым ышташ тунемаш кумылан-шамыч эрденак ятырын койыч. Тидлан организатор-влак ты пеледышыжым тунар чот шуко конденыт – «тынаржым чылажак кучылт шуктат мо?» манынат семынем шоналтышым.
Южо мастарлык-классшым ты пайремыште икымше гана эртареныт. Мутлан, калай гыч тӱрлӧ кӱртньӧ инструмент дене этнобраслетым ышташ туныктеныт.
Пластилин ала тудын гай сынан пушкыдо материал гыч имньытаганым ышташ туныктымымат икымше гана вашлийым. Умбакыже корныштем «шонымашым шуктышо» браслетым ышташ туныктышо мастар логале.
– Ыштен ончаш оҥай такшым, – семынем шонымем йӱкынак ойлен колтышымат, мастарлык классым эртарыше тидым кольо да мане:
– Те пеш жапыштыже толын шуында. Тыгай браслетым ӱдыр ден рвезе але ӱдырамаш ден пӧръеҥ коктын ыштышаш улыт: ныл шӱртым иктыш кылдыман, вара пелыгыч шелман да коктын кок велым пӱтырыман. Вара угыч ушыман да кидыш иктыже весыжлан поро тыланымашым ойлен пижыктыман. Теве воктеныда шогышо пӧръеҥлан лачак ӱдырамаш кӱлеш. Сандене кызыт те тудлан полшыза, вара тыланда коктын ыштеда.
Тыге вучыдымын «без меня меня женили» манме семын мыйым мужыранымат ыштышт. Тиде браслетым ынде мучыштарыде чиен коштам. Кызытеш… Оҥай, ты браслетым ыштышыла, еҥ-влак ала ончыкылык пелашыштымат вашлийыныт? Содыки пайремжат тыгаяк лийыныс – Еш, йӧратымаш да икте-весылан ӱшанле улмо кече.
Площадьыш толшо-влак модмашлашкат ушнен, таҥасымашлаште вийыштым терген кертыныт. А кӧн тарванылмыже шуын огыл гын, лӱмын келыштарыме сценыште пайремлан пӧлеклалтше программым ончаш йӧнжӧ лийын. Туштыжо «Муром ола гыч толшо Петр ден Феврония» погынышо-влакым пайрем дене саламленыт, возалтше гына мужыр-влаклан тыланымашыштым ойленыт.
Еш-влакын парадышт
Торжественный ужаш мучашлалтмеке, республикна пӱтынь элна мучко эртаралтше Всероссийский еш парад акцийыш ушныш. Патриарший площадьыш чумыргышо мужыр-влак да чыла кумылан-шамычат, колонныш шогалын, Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармоний марте ошкыл эртышна. Парадыш тунар еҥ ушнен – тӱҥалтыш гыч ончалмеке, мучашыже койын огыл. Да ошкылмо годым, еш-влакым ончен, мыйын чонем гын каласен мошташ лийдыме кугу куан кумыл авалтен.
Филармоний ончыко миен шумеке, награде дене палемдалтшаш еш-влак полатыш пурышт, а молыштлан уремыште тӱрлӧ конкурсыш, модышыш, мастарлык-класслашке ушнаш темлышт.
Саламлен палемдышт
13 шагатлан Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште Еш, йӧратымаш да икте-весылан ӱшанле улмо кечылан пӧлеклалтше торжественный мероприятий тӱҥале. Погынышо-влакым пайрем дене Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев саламлыш да пиалым, йӧратымашым, кажне ешлан вашумылымашым тыланыш. Тудо палемдыш:
– Российыште еш ончыл верым айла да кугыжаныш политикыште тӱҥ рольым модеш. Тидын нерген мемнан президентна Владимир Владимирович Путин ойлен. Йочан, самырык еш-влаклан полшымаш – Марий Эл правительствын пашажын тӱҥ направленийже.
Тыгодым Юрий Викторович лачшымак могай полыш пуалтме да мо ышталтме нерген радамлен кодыш. Тудо школым, поликлиникым, эмлымверым, спорт ден тӱвыра объектлам, йочасад-влакым чоҥымо да ачалыме нерген ушештарыш. Посна тӱткыш специальный военный операцийын участникше-влакын ешыштлан ойыралтме нергенат ойлен кодыш.
Тылеч вара Юрий Зайцев республикысе ола ден районла гыч 5 ешлан «За достойное воспитание детей» почетан знак ден 100 тӱжем теҥгелан сертификатым кучыктыш. Тиде награде дене Марий Эл вуйлатышын темлымыж почеш 2022 ийыште палемдаш тӱҥалыныт. Ты гана Йошкар-Ола гыч Людмила Акмазикова, Кужэҥер округ гыч Нина ден Георгий Ивановмыт, Юрино округ гыч Александр Комаров, Параньга район гыч Гульнур ден Харис Мухаметгалиевмыт, Козьмодемьянск гыч Ирина ден Андрей Немихинмыт палемдалтыч.
Тылеч посна Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже –тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, Марий Эл Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалыкым аралымаш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Наталья Козлова, республикын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова, Йошкар-Оласе да Марий митрополит Иоанн, Шочмо элым аралыше-влакын ешыштын комитетыштын регионысо штабшым вуйлатыше Ирина Багаева эше 25 ешлан тӱрлӧ кӱкшытан наградым кучыктышт да ойыртемалтше-влакым «За любовь и верность» медаль дене палемдышт, «Идалыкын ешыже» республиканский конкурсышто сеҥыше-влакым саламлышт. Кажныштлан митрополит шнуй Петр ден Феврониян юмоҥаштым пӧлеклыш.
А пайрем тушто ончыктымо изирак концерт дене мучашлалтын огыл. Тудо рӱдолаштына умбакыже шуйнен…
Любовь Камалетдинова
И.Речкинын фотожо.