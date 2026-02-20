Паша вашлиймаш
Чыла проект кӱлешан
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр шотышто программыш ушнышо-шамыч мер тӱҥалтышышт дене палдареныт.
Республик вуйлатыше дене паша вашлиймаште СВО-н ветеранже ден участникше-влакын тунемме программышт кузерак шукталт толмым иктешлыме да темлыме социальный проектышт дене палыме лийме.
Юрий Зайцев ӱшан дене каласен: сӧйыштӧ патырлыкым ончыктышо-влак тыныс илышыштат шочмо республик ден элнан пиалышт верч кӱлын пашам ышташ тӱҥалыт.
«Ӱшанем, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе мемнан регионышто кадр йодышым пеҥгыдемдымаште кӱлешан ошкыл лиеш. Ме тендам шочмо республикым вияҥдышаш верч пунчалым луктын да тидлан мутым кучен кертше ончыкылык вуйлатыше семын ужына. Тендан кокла гыч икмынярже ответственный постлаште ыштеда», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова программын кокла итогшо дене палдарен. Тунеммашке 19 еҥ ушнен, нуно «Регионал да муниципал виктем» маналтше кумшо модульым мучашлат. Шинчымашым налме пайдалык кажне йыжыҥ тӱҥалтыште да мучаште тестироватлыме гоч аклалтеш.
Тунеммаште теорийлан веле огыл, практикыланат тӱткыш ойыралтеш. Участник-влак регионысо тӱҥ предприятийлаште, тыгак ончыл вузлаште – МарГУ ден ПГТУ-што – лийыныт. Кучем органлаште да муниципал образований администрацийлаште стажировкым эртеныт.
Вашлиймаште кадр программын участникше-влак кредалмаште лийше-влаклан да нунын ешыштлан полшымашке виктаралтше шке проектышт дене палдареныт.
СВО ветеран-влакын регионысо ассоциацийыштын председательже Роман Возняк ветеран-влакын тыглай илышлан тунем шумо социально виктаралтше экосистемышт дене палдарен. Тушко боевой действийын участникше-влакын интересыштым аралымаш, нуным мер илышыш да самырык-влакым патриотизм шӱлышеш шуарымашке ушымаш пурат.
Ислам Шагиев тыглай илышлан ямде лияш полшышо физкультур рӱдерым ыштыме проектше нерген каласкален. Тудо ветеран ден инвалид-влаклан илышыште верым муаш, тазалыкым пеҥгыдемдаш да спорт дене кылым кучаш йӧным ыштышаш. Параньгасе «ТИМЕР» спорткомплекс негызеш илышыш пуртышаш пилотный проектым ямдылыме.
Андрей Черепанов Военно-спортивный ямдылалтмашым да самырык-влакым патриотизм шӱлышеш шуарымашым вияҥдыме рӱдерым ыштыме проектше дене палдарен. Республикна «ВОИН» федерал рӱдерын филиалже верланыме регион-влак кокла гыч иктыже лийын кертеш.
Регион вуйлатыше вашлиймашым иктешлышыла палемден: темлыме чыла проект кӱлешан, да нуно Марий Элыште веле огыл, Российысе моло регионыштат шыҥдаралт кертыт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин кадр программын участникше-влак дене.
Денис Речкинын фотожо.