МАРИЙ ТӰНЯ

Чыла ковайлан ковай

Светлана Носова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Вӱрзым оласе С.М.Киров лӱмеш тоштерыште район кӱкшытан «Супер кувавай» конкурс эртен.

 Марий койышым тушто шке уныкашт-влак дене пырля Вӱрзым ола гыч Алевтина Курочкина да Руш Тимкино ял гыч Вера Филиппова ончыктеныт. Чылаже кандаш участнице лийын. Кажныжым посна номинацийыште палемденыт.

«Супер кувавай» чаплӱмым Алевтина Курочкина сеҥен налын. Тудо  марий мер илышын чолга еҥже, шке жапыштыже Мер Каҥашын еҥжат лийын, кызыт «Илыш куан» фольклор ансамбльым,  социально обслуживатлыше рӱдерыште тыгаяк лӱман клубым вуйлата. Вич уныкан кова. Конкурсышто тудлан сеҥаш кум уныкаже полшеныт: Регина, Алёна да Руслан. Марла начарынрак мутланат, но сайын мурат да куштат. Нунылан тудо марий вургемым шкак ыштен пуэн.

Снимкыште: Алевтина Курочкина кум уныкаж дене пырля конкурс годым.

Фотом Алевтина Курочкинан еш альбомжо гыч налме.

Добавить комментарий