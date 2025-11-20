Чыкмаште гына тыге вашлийыт

Юрино районысо администрацийын увертарымыж почеш (18 ноябрьште) Юрино ден Сумки коклаште шошо марте паром переправым петырыме.
Тенийысе сезонлан навигаций мучашлалтын. Пытартыш кечын Чыкмаште «Созвездие» круиз компанийын ныл палубан теплоходшо шоген. Чылаже тений пристаньыш судно-влак 512 гана пуреныт, тидыже кодшо ий дене таҥастарымаште 118-лан шукырак. Тӱҥ шотышто судно-влак оласе тоштер комплексын партнёржо-влакын лийыныт.
Россий да Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Арсений Яйцов нине судно дене толшо турист-влакым кажне кечын гаяк шке усталыкше дене куандарен. Тудо Россий Федерацийын гимнжым, «Славься» мурым, марий сем-влакым йоҥгалтарен (снимкыште). «Мемнам лач Козьмодемьянскыште гына тыге вашлийыт», – палемдат экипажын еҥже-влак.
Александр Денисовын фотожо.