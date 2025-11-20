Туризм

Чыкмаште гына тыге вашлийыт

Светлана Носова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Юрино районысо администрацийын увертарымыж почеш (18 ноябрьште) Юрино ден Сумки коклаште шошо марте паром переправым петырыме.

Тенийысе сезонлан навигаций мучашлалтын. Пытартыш кечын Чыкмаште «Созвездие» круиз компанийын ныл палубан теплоходшо шоген. Чылаже тений пристаньыш судно-влак 512 гана пуреныт, тидыже кодшо ий дене таҥастарымаште 118-лан шукырак. Тӱҥ шотышто судно-влак оласе тоштер комплексын партнёржо-влакын лийыныт.

Россий да Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Арсений Яйцов нине судно дене толшо турист-влакым кажне кечын гаяк шке усталыкше дене куандарен. Тудо Россий Федерацийын гимнжым, «Славься» мурым, марий сем-влакым йоҥгалтарен  (снимкыште). «Мемнам лач Козьмодемьянскыште гына тыге вашлийыт», – палемдат экипажын еҥже-влак.

Александр Денисовын фотожо.

Лудаш темлена:
Туризм

Калыкыш лекташ ешартыш йӧн

Йошкар-Олаште Инвалид-влакын вссеросийский обществыштын  регионысо организацийже пелен Путешественник-влакын клубышт почылтын. Ты пашам организаций Президент грант фондын конкурсыштыжо «Доступный туризм» лудаш…

Туризм

Угыч корныш ӱжыт

« Кугу Какшан» заповедник 1 август гыч пален налш полшышо туризм сезоным почеш. Кеҥеж – заповедникыш логалаш сай йӧным лудаш…

Туризм

12 проектым  – илышыш

 2035 ий марте Марий Элыште туризм отрасльыште 12 проектым илышыш шыҥдарат.  Кодшо кечылаште Россий правительстве пеленысе Туризмым вияҥдыме шотышто лудаш…

