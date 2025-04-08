Чыкма турист пагытлан ямдылалтеш

Ончылгоч увертарыме почеш, тушто илыше-влак кок тылзе жапыште олам эрыктен тӱзатышаш улыт. Ты пашаш Козьмодемьянскысе тоштерлан пашаеҥ-шамычшат ушненыт, вет ончылно – турист пагыт. Нуно кава йымалсе этнографий тоштерын кумдыкшым шотыш конденыт, рӱдӧ каныме паркым, Юл эҥер серым шӱкшак деч эрыктеныт. Чыкма пристаньыш турист-влакым кондышо икымше теплоход апрель мучаште толшаш.
«Флагман» Волжский судоходный компанийын увертрымыж почеш, Чыкма гыч Коротни селаш паром 8 апрель гыч кошташ тӱҥалеш. Ола гыч икымше рейс 6 шагат эрдене, Коротни гыч пытартышыже 19 шагатлан лийыт.
Светлана Носова
Фотом Козьмодемьянск оласе администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме