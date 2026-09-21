УВЕР ЙОГЫН

Чолган ушнымылан тауштен

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Сайлымаш мучашлалтмеке, Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев шке МАХ каналыштыже тыге палемден:

– Пӱтынь эл мучко гаяк Марий Элыште Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш мучашлалтын. Республикыште илыше-влакым тушко чолган ушнымыштлан уло кумылын тауштынем.

Дистанционный электрон йӱклымаш дене Марий Эл ончылно улшо регион-влак радамыш пурен. Йӱкленыт паша верлаштат, избирательный участкылаштат.

Еҥ-влак сайлымашыш уло еш денат толыныт. Тӱрлӧ ийготан да профессиян-шамыч республикын да элын ончыкылыкыштлан ӱшанымым ончыктеныт. Сайлымашыш СВО-н ветеранже влак шке ешышт дене чолган ушненыт.

Таче ме, партийын еҥже-влак, «Единый Россий» партийын председательже Дмитрий Анатольевич Медведев дене  видеоконференцкылыште лийынна да сайлымаш кампаний кузе эртымым каҥашенна.

Поснак таум избирательный комиссий-влакын еҥыштлан, мер эскерыше-влаклан да йӱклымашым вошткойшым ыштымаште да тудо закон дене келшышын эртыже манын тыршыше-влаклан ойлем. Да, мутат уке, кажне еҥлан, кӧ сайлымашке ушнаш жапым да йӧным муын.

Ынде официальный иктешлымашым вучена. Ӱшанем, Марий Элын йӱкшым колыт.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Звенигово олаште элым аралыме нерген мутланеныт

Марий Элысе призывной комиссий-влакын делегацийышт кодшо кечылаште Звенигово олашке чумыргеныт. Тушто нуно иструкций ден методике сборышто лийыныт. Тудым Марий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ял гыч райрӱдышкӧ

2025 ийыште куснылшо бригадын услугыж дене 2636 илалше еҥ пайдаланен, палдара Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыже. «Куснылшо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Иквереш погынаш огеш лий, но садак палемдат

2019-2020 тунемме ий мучашке лишеме. Тымарте тудым школ кумдыкышто иктешлыме гын, тений у коронавирус инфекций шарлымылан кӧра –мӧҥган-мӧҥгыштӧ. Волжский лудаш…

Добавить комментарий