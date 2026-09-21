Чолган ушнымылан тауштен

Сайлымаш мучашлалтмеке, Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев шке МАХ каналыштыже тыге палемден:
– Пӱтынь эл мучко гаяк Марий Элыште Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш мучашлалтын. Республикыште илыше-влакым тушко чолган ушнымыштлан уло кумылын тауштынем.
Дистанционный электрон йӱклымаш дене Марий Эл ончылно улшо регион-влак радамыш пурен. Йӱкленыт паша верлаштат, избирательный участкылаштат.
Еҥ-влак сайлымашыш уло еш денат толыныт. Тӱрлӧ ийготан да профессиян-шамыч республикын да элын ончыкылыкыштлан ӱшанымым ончыктеныт. Сайлымашыш СВО-н ветеранже влак шке ешышт дене чолган ушненыт.
Таче ме, партийын еҥже-влак, «Единый Россий» партийын председательже Дмитрий Анатольевич Медведев дене видеоконференцкылыште лийынна да сайлымаш кампаний кузе эртымым каҥашенна.
Поснак таум избирательный комиссий-влакын еҥыштлан, мер эскерыше-влаклан да йӱклымашым вошткойшым ыштымаште да тудо закон дене келшышын эртыже манын тыршыше-влаклан ойлем. Да, мутат уке, кажне еҥлан, кӧ сайлымашке ушнаш жапым да йӧным муын.
Ынде официальный иктешлымашым вучена. Ӱшанем, Марий Элын йӱкшым колыт.
Любовь Камалетдинова