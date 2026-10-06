Чолга участник-влак радамыш пурен

Эртыше тылзын «Знание» обществын «Чтецкие программы» проектыштыже Топ-5 рейтингыш Чечня, Саратов, Владимир да Угарман кундемла гыч тунемме вер-влак пуреныт. Курск, Самара, Киров областьлаште, тыгак Марий Элыште, Чувашийыште да Татарстаныште сылнымут клуб-влак кугу чолгалыкым ончыктеныт.
Тӱткыш сылнымут материал дене пашам ыштымылан ойыралтын, «Сылнымут карт» ышталтын да пойдаралтын. Тыгак методике материал-влакын книгагудышт кумдаҥын , а клуб-влакын кураторышт дене пашам чотрак вияҥденыт.
Кызыт проектыште «Знание» обществын увертарыме уэмдыме кумылаҥдыме системе пашам ышта. Тылзе мучаште иктешлымаш почеш 150 эн чолга клуб палемдалтеш. 1 гыч 25-ше верым налше-влак лӱмлӧ артист, писатель але театр пашаеҥ-влак дене вашлийын кертыт. 26-шо гыч 55-ше вер марте верланыше клуб- влаклан пӧлекым палемдыме, тушко книга-влакым пуртымо. Нуно организаций-влакын библиотеке фондыштым уэмдаш полшат да оҥай занятийлан негыз лийыт. 56-шо гыч 70-ше вер марте налше куратор-влак МПГУ негызеш квалификацийым нӧлтымӧ программым эртен кертыт. 71-ше гыч 110-шо верым налше клуб-влак Нина Звереван оратор мастарлык курсшым «Знание.Академий» платформышто колышт кертыт. 150-ше вер марте налше-влак брендироватлыме плакат наборым налыт. Рейтингыште палемдалтше чыла чолга клуб проектын литератур клубшын кураторжын сертификатшым налеш.
Тыгак «Знание» обществе «Литературный картым» уэмден. Тушто писатель-влакын лӱмгечышт, кугыжаныш пайрем да шарнымашан кече-влак ончыкталтыныт. Тудын нерген радамлын проектын ресурсыштыжо лудаш лиеш.
Руш классике тӱням почаш да шкендан сылнымут клубдам «Знание»обществын сайтыштыже регистрироватлаш лиеш. Литератур клубын кураторжо кеч-могай педагог лийын кертеш: руш йылмым да литературым туныктышо, педагог-библиотекарь, воспитаний шотышто советник, тӱҥалтыш класслам туныктышо, педагог-организатор, класс вуйлатыше, ешартыш образованийым пуышо педагог, колледжыште туныктышо але ВДЦ-ын вожатыйже.
Проектын мероприятийже-влак «Молодежь да йоча-влак» нацпроектын цельже ден задачыже-влаклан келшен толыт.
«Чтецкие программы» проект Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш » Знание » обществын, Россий Просвещений министерствын да Борис Щукин лӱмеш Театр институтын полшымышт дене илышыш шыҥдаралтеш.