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Чодыра озанлыкыште — эн сай

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 40 гана онченыт

Эртыше кугарнян «Профессийыште эн сай 2026» конкурс эртен. Мероприятий йӱла почеш Чодыра пашаеҥ-влакын кечышт вашеш лийын.

 

Тудын организаторжо Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме министерствыже, Юл кундем кугыжаныш технологий университет, «Кокшайский лес» ООО, республикысе Чодыра отрасль пашаеҥ-влакын профсоюзышт улыт.

 

Тений конкурсыш 18 еҥ ушнен. Таҥасымаште 4 этап лийын. Чодыра озанлык пашаеҥ-влак чодыра пожарым йӧртымаште, меҥгым ямдылымаште, кушкылым закондымын руымо деч эҥгекым шотлен лукмаште, тыгак чодыра квестыште шке мастарлыкыштым ончыктеныт.

 


Командный зачётышто сеҥышыш лектыныт:

Морко лесничестве – 1-вер,

Куяр лесничестве – 2-шо вер,

Волжск лесничестве – 3-шо вер.

«Тушение лесного пожара» этапыште Александр Бычков (Волжский лесничестве) палемдалтын, а «Расчет ущерба от незаконных рубок» этапыште – Дмитрий Степанов (Морко лесничестве). Тыгак конкурсышто пӧръеҥ-влак дене тӧр Учебно-опытный лесхоз, Шернур да Куяр лесничестве гыч лесовод ӱдыр-влак таҥасеныт.

 

Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

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