Чинчышудо шижтара: «Ида мондо…»

Марий ӱдырамаш-влакын «Саскавий» ушемышт ноябрьын пытартыш кечынже Аван кечыже лӱмеш вашлиймаш-пайремым эртарен.
Пайрем Йошкар-Оласе Калык тӱвыра пӧртыштӧ эртен, тушко коло утла ава (нуно шукышт кова улыт) погынен. Сийым погыман ӱстел коклаш шинчын, кӱчыкын шкешт нерген палдареныт, тыланымашым ойленыт, куэм лапчык гыч ургымо пушкыдо «шӱмыш» оптеныт. Мыняр поро мут тушко пышталтын!
Нунын каласкалымыштым колышт шинчет да умылет: кажне ӱдырамаш илышыште шке корныжым тошка. Нуно тӱрлӧ ийготан улыт, тӱрлӧ вере пашам ыштеныт да кызытат ыштат. Эмлыме аланыште ятыр ий тыршыше Галина Печникова, Маргарита Тойшева, Светлана Бочкарева, Зинаида Александрова кеч-могай вашлиймаштат эре ушештарен ойлат: тазалыкдам аралыза, жапыштыже эмлалтса, а ме кертмына семын полшаш ямде улына.
Туныктышо-влак Людмила Кошкина, Елизавета Паскаль, Ольга Эльтемерова (ятыр ий йочасадыште ыштен), Зоя Иванова, Надежда Казанцева – марий йоча-влак шочмо йылме дек мелын лийышт манын уло моштымашыштым пуэныт. Кудло ий образований сферыште, варажым вуйлатыме пашаштат тыршыше Римма Катаева тачат мер толкынышто чолга еҥ.
Пайремыште культур дене кылдалтше ятыр ӱдырамаш лийын, икмынярыштым ойыренак каласыме шуэш, тиде Галина Ширяева, Роза Рябцева, Альбертина Иванова, Зоя Дудина, Мардан Рая да молат. Шкешт нерген моткоч скромнан ойлат гынат, кузе нунын дене от кугешне?
Специальный военный операцийыште вуйыштым пыштыше марий талешке-влакын авашт эн шергакан уна лийыныт. «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын социальный координаторжо, Воин-влакын ешыштын комитетын региональный штабшын еҥже Елена Чемоданова дене пырля Татьяна Изергина, Людмила Карпова, Алевтина Петрова, Елизавета Ситникова да Людмила Виноградова толыныт.
– Мый туныктышо улам, ятыр ий Медведево район Краснооктябрьский школышто ыштенам. Павел эргына, юж-десант войскан сержантше, 2022 ийыште спецоперацийыште вуйжым пыштымек, моткоч ойгыренам. Сандене, «Защитники Отечества» фондыш ӱжмекышт, тушто ыштен кертам манын шоненат омыл. Но шешкымын ӱшан дене каласыме мутшо почеш да, эргымым курымеш шарнен, СВО-што лишыл еҥыштым йомдарыше ӱдырамаш-влакым пырля чумыраш тӱҥалынам. Ялысе ӱдырамаш-влакым кычалынам, ӱжынам, тыге «Жена героя. Мать героя» фотовыставке проектым ыштенна, ансамбль дене сценыш мураш лектынна. Йӧсӧ ыле, кызытат… Вет нуно шке ойгыштым шке семынышт гына шӱмешышт нумал коштыт… – чон корштен каласкален Елена Ивановна.
Талешке-влакын аваштым нимынярат тургыжландарыме, нунын шӱм сусырыштым тарватыме шуын огыл. Салтак ава-влакат шкеныштым моткоч пеҥгыдын кученыт. Туге гынат…
– Телефонем кид гыч ом мучыштаре, Дима эргым поген пыштенам гынат, ала трук йыҥгырта, шонем… Сарыште вет тӱрлӧ йоҥылышат лиеда. Пытартыш гана 8 Март дене саламлыш, ала мый шортам да, йӱкшӧ кӱрылтын-кӱрылтын шоктыш… – шарналтен ойлыш Алевтина Петрова. Эргыже, гвардий старший лейтенант, мотострелковый ротын командирже шке ӱмбакыже тулым налын да 200 салтакын илышыжым утарен коден, шкенжым ӱмыржӧ кӱрылтын. Мужество орден дене наградитлалтын.
– Ачаже афган сарыште лийын. «Ачай, тый мо? Тый кредалынат, мыят тыйын гаяк лийнем» манын кужу корныш лектын кайыш… – Людмила Виноградованат ойгыжо пеш кугу.
– Аван кечыжлан пашаште пеледышым кучыктышт, эргым деч налмемла чучо… Эргына вуйжым пыштен, но уныкана уло, тудын лӱмеш умбакыже илаш кӱлеш, – Татьяна Изергинан мутшо ӱшан дене йоҥгалте.
Тыгай шарнымаш годым мут уто. А шинчавӱд йога… Ӱстел коклаште шинчыше-влакат йыштак ӱштылалыныт… «Ойгышт пеш кугу. Ойго нуным пызыра. Сандене мый эре ойлем: кычалза куаным – пашаште, ешыште, кажне кечын, изин-изин. Ала-кӧжӧ мыйын мутем дене келша, тореш ойлышыштат лектыт. Но ме, талешкын аваже-влак, виян лийшаш улына», – Елена Ивановна шкежат кажне кечын ойгым сеҥен ила, сандене тидым моткоч раш умыла.
Тазалык нерген ойлымыж годым Семеновко селасе йоча врач Маргарита Тойшева капкыл медицине полыш деч посна эше социальный да психологий тазалык нерген умылтарен каласен:
– Элыштына кызыт куштылгыжак огыл. Йырым-йырысе илышын йӧсылыкшым шӱм-чон да уш-акыл гочна колтымына годым ойырен моштыман. Шокте гоч колтымо семын. Чылажымак кӧргышкӧ налман огыл. Чон почын луктын каласымыда кумылым нӧлталаш полша, поро шомак эмла, воктеныда пенгыде йолташда-влак улыт гын, тыланда куштылгырак лиеш. Ончалза, могай пагалыме, ушан-шотан, мудреч марий ӱдырамаш-влак таче тендан пелен улыт. Тачысе вашлиймаш-пайрем гыч таче те, талешкын аваже-шамыч, чонышкыда ласкалыкым пыштен каеда гын, «Саскавий» ушемын ӱдырамашыже-влакат ыштыме пашаштын акшым шижыт, – манын Маргарита Геннадьевна.
ххх
Пайрем мучко манме гай канде экраныште ава ден изи ӱдыржӧ ӧндалалтме сӱрет йымалне «Ӱдырамаш пиал» манын возымо волгалте. Ты кечын мӱндым Хант-Мансийск гыч психологий науко кандидат Нина Айварова шокшо саламым колтен да ешыште аван рольжо нерген каласкален, поэт-ӱдырамаш-влак шке возымо почеламутыштым лудыныт, мурызо-влак Лариса Сидоркина, Родион Алексеев да Геннадий Григорьев мурпӧлекым ыштеныт.
Ушем вуйлатыше, 23 ий туныктымо пашаште да 13 ий тӱвыра аланыште тыршыше Людмила Кошкина пайрем программышке уло усталыкшым пыштен.
Аван кечыжын пеледышыже – чинчышудо. Тудо ава ден шочшо, ӱдырамаш ден родо-тукым кокласе кылым ончыкта. «Ида мондо!.. Ваш-ваш ида мондо…» манын шижтара.
Лидия СЕМЕНОВА
Эльвира Монахован фотожо.