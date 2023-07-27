Черетан тунеммаш – Саратов олаште

7 июньышто «Россий Федерацийысе субъектлаште кугыжаныш национальный политикым илышыш пуртымаш» тунемме семинар-влакын кудымшо йыжыҥже тӱҥалын.

Тудым Национальность паша шотышто федеральный агентстве ден Москвасе М.В.Ломоносов лӱмеш кугыжаныш университет эртарат.

Черетан тунеммаш 16-18 августышто Саратов олаште лиеш. Тушко национальный политике областьыште кугыжаныш гражданский да муниципальный служащий, коммерческий огыл организацийын еҥже, палемдыме сферыште пашам ыштыше-влак погынат. Семинарыште нуно калык да конфессий-влак областьыште шымлымаш, тыгак конфликтологий, социологий, интеграций да этноконфессий политике дене кылдалтше йодышла дене палыме лийыт. Лекцийым, практике (интерактивный) занятийым, мастер-классым Московасе М.В.Ломоносов лӱмеш кугыжаныш университетын ик эн ончыл профессоржо, тыгак палыме учёный, эксперт-практик-влак эртарат.

Тунеммаш деч вара кажне участниклан компетенций кӱкшытым нӧлтымым пеҥгыдемдыше сертификат пуалтеш.

Палемдыман, тидын ончыч эртаралтше тыгай тунеммаш 2018-2022 ийлаште лийын да Россий Федерацийысе чыла округ гыч 10000 наре специалистым авалтен.

Г.Кожевникова