Чекист да писатель

Мемнан землякна, руш писатель, кугыжаныш лӱдыкшыдымылык органын офицерже Константин Кисловын шочмыжлан 19 мартыште 115 ий темын.
Службо пашаште
Константин Андреевич Кислов Юрино селаште коваштым ийлыше пашазын ешешыже шочын. 1928 ийыште шочмо селасе школым тунем пытарен. Тылеч вара изишак кевытыште ужалкалышылан ыштен. Селаште илымыж годымак пошкудо-влак деч верысе тӱрлӧ оҥай каласкалымашым возен налаш йӧратен.
1930 ийыште йолташ рвезыж дене пырля Урал кундемыш, Нижний Тагил олаш каят. Тысе заводышто Юрино школ директорын шольыжо пашам ыштен, тудак рвезе-влакым пашаш пуртен. Но Костя Кислов пашазе огыл, а комсомол пашаеҥ лиеш – тудым завод цехысе ячейкым вуйлаташ сайлат.
1931 ийыште Йошкар Армийыш налыт. Изирак начсоставым ямдылыше школышто тунеммек, кечывалвелыш, Персий дене чек воктек служитлаш колтат.
1938 ийыште Москосо кӱшыл военный училищыш тунемаш пура. Тудым пытарымек, Хакасийыш, Абакан олаш НКВД-н оперуполномоченныйжылан пашам ышташ колтат. Кугу Отечественный сар жапыште разведке да контрразведке пашаште лийын, тылыште лӱдыкшыдымылык шотышто сомылым вӱден. 1950 ийыште Ферганаште, вара Самаркандыште служитлен. Варажым полковник званий дене Фергана областьысе КГБ-н председательже лиеш.
Службо паша дене Константин Кислов ятыр кугу совет да йотэл вуйлатыше-влакым вашлийын да ужатен коштын. Нунын коклаште – Георгий Маленковым (1941), США-н вице-президентше Генри Уоллесым (1943), Алексей Косыгиным (1951), Индира Гандим (1954), Никита Хрущёв ден Семён Будённыйым (1957).
Сылнымут аланыште
Константин Кислов армийыште служитлаш тӱҥалмыж годымак сылнымутым возаш кумылаҥын. Икымше ойлымашыже 1936 ийыште савыкталтын. Ик книгаж дене 1957 ийыште СССР Писатель ушемыш пуртеныт. 1959 ийыште «Путь на Олений ложок» приключениян повестьше лектеш, варарак тудым румын йылмыш кусарат. 1960 ийыште отставкыш лекмекыже, литератур Константин Кисловын илыш пашашкыже савырна.
1964 ийыште писатель Горький олаш илаш кусна; шке манмыжла, шочмо кундем дек лишкырак лиймыже шуын. Кеҥеж еда Юриныш илаш толын, верысе библиотекыште лудшо-влак дене чӱчкыдын вашлиеден. 2001 ийыште библиотекылан тудын лӱмжым пуымо.
Константин Кисловын возымопашажым кум могырлан шелаш лиеш. Икымшыже: шочмо кундем нерген каласкалымаш. 1998 ийыште «Очерки Юринской жизни» книгам савыктен. Тиде пеш кугу шымлымаш. Книга Юл воктенысе посёлкын чыла гаяк илыш шӧрынжым почын пуа. Тыгак Шереметевмытын полатышт нерген, архивлаште кычалын, келге пашам возен коден.
Возымо пашажын вес могыржо – сылнымутан литератур. Эн ончычак эл чек воктене служитлымаш тидлан кугу полышым пуэн. Ойлымаш ден повестьлаштыже лач пограничник-влак нерген шуко каласкала.
Кумшо могыр – приключений сынан возымаш. Тудо самырыкрак лудшо-влаклан пӧлеклалтын.
Константин Кисловын чылаже 14 книгаже лектын, нунын чумыр тиражышт миллион утла экземплярыш погына.
Ыштен кодымо порылык
Константин Кислов Юринысе Шереметевмытын полатыштым утарен кодымо да уэмдыме шотышто шке жапыштыже чот тыршен, тидын шумлык мер пашам шке ӱмбакыже налын. Тудо кӱшыл вуйлатыше органлашке, рӱдӧ газетлашке серышым возен. Да тудын тургыжланыме йӱкшым колыныт.
Но ик тыршымашыжым ме, очыни, сайлан шотлен огына керт: Константин Кислов Юрино посёлко ден Юрино районым Угарман кундемлан пуымо верчат тӧчен, но тиде шонымашыже шукталтын огыл. А Угарман кундемлан ыштен кодымо поро пашаже – тиде тудын ямдылыме да 1998 ийыште лекше «Кто есть кто в Нижегородской области» энциклопедий.
Константин Андреевич Кислов 2000 ий 28 июльышто илыш гыч каен.
Снимкыште: Писатель Константин Кислов.
