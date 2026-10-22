УВЕР ЙОГЫН

Чат-бот полша

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Регионыштына илыше-влаклан йӧнан лийже манын, МАКС мессенджерыште «Марий Эл Республикын цифран сервисше-влак» чат-ботым пашаш колтымо.

Бот полшымо дене республикысе кучем орган-влакын каналышкышт лекташ лиеш, тушто регионын тӱрлӧ сферыж нерген кӱлешан официальный увер савыкталтеш. Бот Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын, регионысо правительствын, Республикысе РСЧС-ын, МФЦ-н да моло каналышкышт писын куснаш йӧным ышта.

Тыгак тушто министерстве ден ведомство-влакын регионысо чат-ботыштым чумырымо:
• «Онар» – регионышто военнослужащий-влаклан социальный полышым пуымо мере-влак нерген палдарыме сервис;
• «Мыйын тазалыкем» («Мое здоровье» ) — врач деке возалташ, телемедицине консультацийым налаш, больничный листым петыраш лийме медицине услугын чат-ботшо;
• регионысо Паша да калыкым социально аралыме министерствын чат-ботшо;
• молат.

Регионысо сервис ден канал-влакым ушымо республикын единый чат-ботшо калыклан кӱлеш уверым писынрак налаш йӧным ышта.

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