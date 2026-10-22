Чат-бот полша

Регионыштына илыше-влаклан йӧнан лийже манын, МАКС мессенджерыште «Марий Эл Республикын цифран сервисше-влак» чат-ботым пашаш колтымо.
Бот полшымо дене республикысе кучем орган-влакын каналышкышт лекташ лиеш, тушто регионын тӱрлӧ сферыж нерген кӱлешан официальный увер савыкталтеш. Бот Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын, регионысо правительствын, Республикысе РСЧС-ын, МФЦ-н да моло каналышкышт писын куснаш йӧным ышта.
Тыгак тушто министерстве ден ведомство-влакын регионысо чат-ботыштым чумырымо:
• «Онар» – регионышто военнослужащий-влаклан социальный полышым пуымо мере-влак нерген палдарыме сервис;
• «Мыйын тазалыкем» («Мое здоровье» ) — врач деке возалташ, телемедицине консультацийым налаш, больничный листым петыраш лийме медицине услугын чат-ботшо;
• регионысо Паша да калыкым социально аралыме министерствын чат-ботшо;
• молат.
Регионысо сервис ден канал-влакым ушымо республикын единый чат-ботшо калыклан кӱлеш уверым писынрак налаш йӧным ышта.