«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Чарлаште колшӱр дене сийлаш тӱҥалыт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 11 гана онченыт

3 августышто «Царевококшайск хутор» казак обществе Марий Эл правительствын, Спорт да туризм министерствын, Йошкар-Ола мэрийын, «Защитники Отечества», «Боевое братство» фонд-влакын, Военно-исторический обществын полшымышт дене «Чарла кол шӱр» фестивальым эртарат.
Мероприятий Шернур кугорно воктенысе Тумер аланыште («Киндым кучен шогышо ӱдырамаш» скульптур деч тораште огыл) 11 шагат гыч 16 шагат марте лиеш. Тушко ушнышо-влакым кол шӱрым шолтымо конкурс, ты шотыштак «Теплая речка» трактир деч мастер-класс, концерт программе, казак-влакын показательный выступленийышт, тӱрло модыш вучат. Фестивальыш СВО участник-влакым, боевой действийын ветераныштым да нунын ешыштым ӱжыт. Тудын тӱҥ шонымашыже – пырля лияш да икте-весылан полшаш.
С.Носова
С.Пехметован фотожо

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Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Мурат – полыш…

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«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

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«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

«Шӱмбел Марий Эл»

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