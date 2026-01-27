КУЧЕМЫШТЕ

Чапле лӱмгечыж дене саламленыт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже пеленысе советын йыжыҥъеҥже-влак сулло врач да политик Анатолий Смирновым 80 ияш лӱмгечыж дене саламленыт.

Парламентын спикерже Михаил Васютин пагалыме коллегыже Анатолий Васильевичлан шарнымашан пӧлек ден законодательный органын саламлымашан серышыжым кучыктен.

Юбилярын биографийже – шочмо калыклан да мландылан служитлыме чапле пример. Анатолий Смирнов участкысе врач гыч Сарын ветеранже-влакын республикысе клинический госпитальыштын тӱҥ врачше марте кушкын. Эмлыме пашаште заслугыжлан Россий Федерацийын да Марий Элын сулло врачше чап лӱм, «СССР здравоохраненийын отличникше» да Н.И.Пирогов лӱмеш знак-шамыч дене палемдалтын.

Йошкар-Оласе шкевиктемын представительный органышкыже депутатлан вич гана  сайлалтын, Марий Эл Кугыжаныш Погынын II-VII созыв депутатше лийын, республикысе парламентым вуйлатен. Мер да законым лукмо пашаште надыржым Кугыжаныш Думын да Федераций Советын чапкагазышт, «За заслуги перед Марий Эл» II да I степенян орден, Кугыжаныш Погынын отличий знакше – «За особый вклад в развитие законодательства Марий Эл» медаль да моло кугу награде дене палемденыт.

Анатолий Смирнов тачат мер пашам шукта, тудо мыланна–  порыслан да шочмо мландылан ӱшанле улмо пример.

Йошкар-Олан почётан гражданинже Анатолий Смирновым 80 ияш лӱмгечыж дене тыгак Йошкар-Олам вуйлатыше Евгений Кузьмин ден мэрын пашажым шуктышо Антон Трудинов саламленыт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын  фотожо.

