КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО СЫМЫКТЫШ

ЧАМАНЕНА

Алевтина Байкова Comment(0) Материалым 43 гана онченыт

Валерий Дмитриевич Кульшетов

2022 ий 2 октябрьыште Валерий Дмитриевич Кульшетовын илышыже кўрылтын. Марий Эл Республикысе ик эн кумдан палыме  композитор да искусство пашаеҥ илыш гыч 69 ияш каен.

Тудын музыкант семын илыш корныжо 1959 ийыште, П.И.Чайковский лўмеш  йоча музыкальный школыш тунемаш пурымо жап гыч, тў‰алын. Москвасе консерваторийым тунемын пытарыме деч вара 1977-1983 ийлаште В.Кульшетов  Йошкар-Ола  музыкальный училищыште теоретический дисциплине-влакым  туныктен, 1978-1981 ийлаште Республиканский курчак театрын  музык ужашыжым  вуйлатен, 1983-1988 ийлаште Марий АССР  Композитор ушемын  творческий йодышла дене  консультантше, 1988-1996 ийлаште  Марий телевиденийын музыкальный  редакторжо, 1997-1998 ийлаште  филармонийыште «Мари»  студийын  вуйлатышыже, 1999 ий гыч  Культур да искусство колледжыште преподаватель лийын да «Эстраде музыкальный искусство»  предметно-цикловой  комиссийым вуйлатен.

Композиторын  творчествыже  шуко жанрым авалта. Тиде  –симфонический   ден вокально-инструментальный  произведений-влак. Тудын творческий багажыштыже эстраде муро  ойыртемалтше верым налын шога. Эше 1988 ийыште Йошкар-Олаште эртыше муро конкурсышто  Валерий Кульшетов икымше премий дене палемдалтын. Туге гынат тудо эстрадын тунамсе  кўкшытшє дене серлаген огыл, эстраде тунам самодеятельный шотанрак лийын.  Марий Элыште ик тунемме заведеният  эстрадылан  профессиональный кадрым ямдылен огыл. Лач тидлан кєра 1999 ийыште  Культур да искусство колледжыште В.Д.Кульшетовын тўҥалтышыж почеш «Эстраде музыкальный  искусство»  пӧлка почылтын.

В.Д.Кульшетов «Ший памаш», «Чолга шўдыр», «Рождественские звёздочки»  гай ятыр лўмлӧ конкурсышто  жюрин председательже лийын. Самырык композитор-влаклан  мурым ямдылаш ой-ка‰аш дене  чулымын  полшен шоген. 2006 ий  гыч  Валерий Кульшетов Марий Эл Республик Композитор ушемым вуйлатен. 2010  да 2017 ийлаште  тудын вуйлатымыж почеш  Юл ден Урал кундемысе  композитор-влакын XXII ден  XXVII музык фестивальышт эртен.

Валерий Кульшетовын музыкшо  интонаций шотышто марий калык муро дене пеш чак кылдалтын. Ачажын –  лўмлӧ  марий мурым возышо  композитор да музык фольклорым погышо Дмитрий Кульшетовын – пӧртыштыжӧ калык музык эреак йоҥген. Кызытсе жаплан келшыше  средствым да  музыкальный йӧным  кучылтын, Валерий Кульшетов чапле музыкальный произведений-влакым шочыктен.

Шкенжын  чапле  произведенийлаж дене  В.Кульшетов  марий культурын историйыштыже  пале кышам коден. Тудо  Россий Федераций да Марий Эл  Республик  искусствын заслуженный  деятельже  почётан лўм-влак дене, тыгак  Марий Эл Республикын  Олык Ипай  лўмеш  Кугыжаныш молодёжный премийже дене  палемдалтын.

Валерий Кульшетов 200 утла  мурым возен, 400 наре  аранжировкым ыштен.

Валерий Кульшетовын колымыж дене  Марий Эл Республикын  искусствыжо кугу ойгыш возын. Композиторын  родо-тукымжылан, коллегыже да тудын творчествыжым  аклыше-влаклан  кугу чаманымашым каласена.

Тудым  эреак порын шарнаш тўҥалына.

Марий Эл вуйлатыше Ю.Зайцев

ден правительстве член-влак

 

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