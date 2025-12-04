«Боевой наградым пижыктен,
Ошкылза урем ден кугешнен!»
Марий Эл гыч землякнам, «Запад» группировко войскан 288-ше гвардейский артиллерийский бригадын командирже полковник Артём Кугергиным шукерте огыл «Россия 1» телеканалын «Вечер с Владимиром Соловьёвым» программыштыже ужна.
Медведево районын эргыже украин БПЛА-м южышто пытарымым огыл, а тудым колтедыме пункт-влакымак строй гыч лукшашым кӱлешанлан шотла. Тудын бригадыштыже виян, тале специалист-шамыч кредалыт. Боец-влак кредалме условийыштак тачысе саманлан келшыше технический решенийым шонен муыт.
– Воспитанник-влак кокла гыч офицер составыш логалшат улыт. Нуно FPV-дроным огыл, а тудын дене виктарыме пунктым (тушманын «шинчашкыже» пураш) пытарыме станцийым шонен муыныт, – ойла Артём Сергеевич.
Елена Эшкинина
Артиллерий юж семын кӱлешан
– Кажне боецым умылен мошташ, нунылан ӱшанле полшышо йолташ лияш эн ондак шкеак чыла корным эртыман. Чыла шӧрынжым, кӱлешыжым умылаш шуко тунемман. Миномётчик гыч тӱҥалын реактивный системник паша марте шуман. Тунам иже артиллеристым умылет, – каласкала землякна. – Артиллерий мыланем лишыл. Академийым тунем лекме деч ончыч реактивный дивизионын командирже лийынам. Икманаш, мыланемат тиде корным эрташ логалын. Бригадемын командирже полковник Юрий Александрович Устинов лийын. Кызыт тудо пенсийыште. «Миномёт гыч тӱҥалын РСЗО марте чылажымат терген ончыман. Кунам чылалан тунем шуат, тунам гына чын артиллерист лият», – манеш ыле тудат. Теве ынде моштымаш, опыт спецоперацийыште кӱлеш лийыныт. Артиллерист ден танкист-шамыч ик механизм семын улыт. Ме кум дивизийым кучена, манаш лиеш. Иктыже – мотострелковый, кокытшо – танковый. Скоростьыштым, манёврыштым шотыш налын, нунын почеш шуктышаш улына. Эн кугу пашалан контрбатарейный кредалмаш шотлалтеш. Кызыт тидым чыла шотыш кондымо. Артиллерий юж семын кӱлешан. Тудо передовойышто танкист-влаклан задачым шукташ полша. Шукерте огыл лач «Запад» группировкын артиллеристше-шамыч Купянскыште штурмовой подразделенийлаште огневой полышым пуэныт. Тидлан кӧра Харьковский областьыште стратегически кӱлешан Купянск олам утарыме.
Фронтышто поснак пытартыш жапыште у йӧнын пурталтмыжым кӱлешлыкшымат шотыш налман, эреак тунемман, чыла велым шуаралтман.
Ик ой дене илена
«Тӱрлыжат лиеда. Йомдарымашат. Тидыже опыт укелан да шукыж годым кугурак-влакым колыштдымылан кӧра. Спецоперацийыште Татарстан, Самара гыч пеш шукын улыт. Тӱрлӧ национальностян боец-влак ваш келшен, ик шонымаш дене кредалыт. Мобилизоватлыме-влак кокла гыч шукышт кызыт контрактым подписатлат.
Ме эн ончыч у технологийым, опытым шотыш налаш тыршена. Бригадыште чылажат уло: у снаряд, боеприпас-влак. У вооруженият ешаралтеш. Боец-шамыч шкештат мом-гынат шонен луктыт, кӱлешан темлымашым пуат. Мутлан, мланде ӱмбалне кудалше пилотдымо дроным ямдылыме. 2024 ийыште мемнам ик эн сай соединений семын палемденыт», – ойла Артём Сергеевич.
Полковникын палемдымыж почеш, россий салтак-влак пленыш логалше-шамычым утларак чаманат.
Артём Кугергинын салтак-влакым саламлымыжым, боевой задачым шуктымаште ойыртемалтмыштлан Мужество орден, «За отвагу» медаль дене наградитлымыжым «Россия 1» телеканалын ончыктымо передачыштыже ужынна. «Саламлем тендам кугыжаныш награде дене. Сеҥымашым лишемдымаште черетан ошкылланда, неле боевой пашаланда. Тендан дене кугешнена. Тыгай эрге-шамычым воспитатлымылан ача-ава-влаклан тау», – ойлен полковник Артём Кугергин.
– Мӧҥгышкыда пӧртылын, оҥышкыда боевой наградыдам пижыктен, урем дене ошкылмыдам да неле-йӧсым чытен лекмыланда, порысым шуктымыланда, еҥ-шамычын тыланда тауштымыштым ужмем шуэш. Тау тыланда, – боец-шамыч дене блиндажыште лиймыж годым манын военкор Владимир Соловьёв.
Артём Сергеевич Кугергин Медведево район Юбилейный посёлкышто шочын-кушкын. Ончыч кадет классыште тунемын, а вара Озаҥ оласе артиллерийский училищыште шинчымашыжым келгемден. Военный корныжо тӱрлӧ шӧрынан. Китайыште, Монголийыште тӱрлӧ национальностян военнослужащий-шамыч дене пырля ученийым эртен. Марий рвезе академийым йошкар диплом дене тунем лектын. Специальный военный операцийыште икымше кече гычак порысшым шукта.
«Ачамат, авамат тренер улыт»
– Ачам ден авам коктынат тренер улыт. Нуно чӱчкыдынак элнан тӱрлӧ кундемышкыже сборышко лектыт. Эреак таҥасымаш, кросс… Эргымат кызыт ачам дене ямдылалтеш, – ешыж дене палдара полковник Артём Кугергин. – Военный корныш шогалаш дисциплинылан лач нунак кумылаҥденыт, да «Офицер» кинофильм кугу шӱкалтышым ыштен.
Ачаже Сергей Анатольевич Кугергин – ече дене СССР-ын спорт мастерже, физический культурын отличникше, ече дене заслуженный тренер-преподаватель. Тудо спортын теле видше дене республикыште ик эн кугу таҥасымашын, ече дене марафонын организаторжо.
Аваже Надежда Виссарионовна – иймаш да куштылго атлетике дене тренер, РФ физический культурын да спортын отличникше. Тудым чӱчкыдынак бассейныште ужаш лиеш. Мужыр пелаш Медведево районысо Юбилейный посёлкышто самырык тукымым таза илыш-йӱлалан, спортлан кумылаҥда. Воспитанникышт-влак сай результатым ончыктат, тӱрлӧ кӱкшытан таҥасымашлаште икымше верыш лектыт, призёр радамыш логалыт. Икмынярышт ече дене спорт мастер нормативым шуктеныт.
Елена Эшкинина
«Россия1» телеканалын «Вечер с Владимиром Соловьёвым» программыж гыч скриншот