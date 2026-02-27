Бизнесым почаш сай йӧн

«Защитники Отечества» кугыжаныш фондын полшымыж дене СВО-н участникше-влак шке пашам почаш 350 тӱжем теҥге марте окса выплатым налын кертыт.
Фонд спецоперацийын ветеранже-шамычлан пашаш пураш полша, ты шотыштак шке бизнесым почаш йӧным ышта: 2025 ийыште 200 утла еҥ социальный контракт негызеш шке пашажым почын.
«Защитники Отечества» фондын темлымыже да Россий президентын келшымыж почеш, 2026 ий 1 январь гыч ветеран-влаклан полшымо посна направлений семын социальный контрактын специальный программыжым пеҥгыдемдыме. Тудо СВО-н участникше-влак ден нунын ешыштлан ешарташ социальный полышым налаш, амалкалче пашашке чолганрак ушнаш да илышым палынак саемдаш йӧным ышта. Программе дене келшышын, бизнесым почаш шонышо ветеран-шамыч 350 тӱжем теҥге марте кугытан окса полышым налын кертыт.
Социальный контрактым специальный военный операцийыште участвоватлыше боевой действийын ветеранже-влак, тыгак I да II группо инвалидностян ветеран-шамычын пелашышт ыштен сеҥат. Ветеран социальный контрактым ынеж ыште гын, тиде права дене пашадыме але пашам кычалше пелашыже пайдаланен кертеш.
Бизнесым почаш шонышо ветеранлан але тудын пелашыжлан йодмаш дене эн ончычак «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалышкыже толман.
Республикыштына социальный контрактым ыштыше ветеран-влак кокла гыч иктыже – Игорь Иванов. Тудо Шернур посёлкышто фотосалоным почын: калыклан фотовидеосъёмко услугым ышта. Тылеч посна ветеранын салоныштыжо ксероксым ышташ, документ ден фотом печатлаш лиеш.
«Соцконтракт пашамым эшеат кумдаҥдаш полшен, тыгак ешартыш аппаратур ден материалым налаш йӧным ыштен», – манеш Игорь Эрикович.
Маргарита ИВАНОВА.
«Защитники Отечества» кугыжаныш фондын Марий Элысе филиалжын фотожо.
.