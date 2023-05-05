Азап: Кайык-влак черланат

Советский районысо Вятский села пӱя воктене колшыре-влак колаш тӱҥалыныт.
Тидын шотышто Марий Элыште Республикысе ветеринар лабораторий тергымашым эртарен. Лектыш куандарыше огыл: колышо кайык-влакын капыштышт А гриппын РНК вирусшо улмым рашемденыт. Пӱя воктене 56 колышо колшырым верештыныт. Лабораторий тергымашлан кокытшым налыныт гын, молыштым йӱлатеныт.
Ынде, эпидемий ынже шарле манын, районысо ветеринар службо санитарно-профилактичский мероприятийкым эртарат. Тыгак республикысе Ветеринарий комитетын, Роспотребнадзорын республикысе управленийжын специалистше-влак эпизотолого-эпидемиологический шымлымашым тӱҥалыныт. Кӧ колышо кайык-влак дене пашам ыштымымат рашемденыт, а тиде Советский районышто Янлык чер дене кучедалше ветеринар станцийын специалистше-влак. Нуно чыланат грипп дечын прививкым ыштыше лийыныт.
Роспотребнадзор специалист-влакын ойлымышт почеш, кайык дене ваш тӱкнен кертше, лишыл илемлаште илыше-влакым (Вятский села, Опанасола ял) медик-влак тӱткын эскерат. Ветеринар, эпидемиолог-шамычат туткар лийме лишыл кундемлам шке тӱткышышт дене авалтеныт. Ты йодыш Советский район администрацийыште Марий Эл правительстве пеленысе противоэпизотический комиссийын заседанийыштыжат каҥашалтын.
Тиде кечылаште колшыре дене кылдалтше эпидемий кумданрак ынже шарле манын, Йошкар-Ола администраций посна кумдыклаштыже тыгак карантиным увертарен. Нолько, Новотроицк, Сидорово, Медведево кумдыклам тудо авалта. Роспотребнадзор специалист-влакын ойлымышт почеш, кайык грипп еҥ-влаланат кугу лӱдыкшым ыштен кертеш.
С.Носова