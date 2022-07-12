Автоматымат рончен погеныт…
1-9 июльышто Моско областьысе Алабино кундемыште (Таманский дивизийын базыштыже) черетан «Победа» всероссийский военно-спортивный модмаш эртен.
Марий Элын чапшым Волжск оласе 9-ше №-ан школын командыже арален. Таҥасымашке элнан 84 субъектше гыч тӱжем утла участник ушнен. 14-17 ияш ӱдыр-рвезе-влак строй дене ошкылмаште, «Ратные страницы истории» викториныште, «Визитка команды» конкурсышто, «Огневой рубеж» эстафетыште, «Сеҥыше-влакын корнышт» тактический модмаште вийыштым тергеныт.
Чыла сборный коклаште Марий Элын командыже 16-шо верыш лектын, а Юл кундем федерал округышто кокымшо лийын.
Е.Эшкинина.
Автоматымат рончен погеныт…
Автоматымат рончен погеныт…