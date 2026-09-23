Автомашина дене содыки каньылырак

22 сентябрь – Автомобиль деч посна эртарыме тӱнямбал кече.
Йолташ-влак, кызытсе илышыште автомобиль деч посна илаш лиеш мо? Те пашаш але кӱлеш верыш утларакшым йолын коштыда але автомашина дене кудалыда?
Евгений НЕБОГАТИКОВ, У Торъял муниципал округын депутат-влак погынымашын председательже:
– Тачысе саманыште автомобиль деч посна илыш дене тӧр каяш огеш лий. Мый кажне паша кечын тудым «кычкыде» ом керт. Тыге пашаш каяш йӧн уло, да тӱрлӧ верыш писынрак миен шуаш лиеш. Каныш кечылаште йолын кошташ тыршем. Тыге пӱртӱсын ямжым, илышын куатшым лишкырак шижам.
Дарья ЮРЬЕВА, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын студенткыже:
– Элыштына бензин укелык, уло гынат, акше кок пачаш кӱзымылан кӧра шукынжо общественный транспорт дене кудалышташ але йолын утларак кошташ тӱҥалыныт ыле. Но автомашина дене кудалыштше-влаклан ты шотышто изиш нелырак лийын, шонем.
Автомобиль улмо годым илаш каньылырак. Кӱлеш верыш мыят утларакше автомашина дене кудалыштам. Йолынат кошташ тыршем, яндар южышто шӱлалтен, мотор пӱртӱснам ончен ошкылаш чот келша.
Лариса ИПУЛАЕВА-БРАТУХИНА, самырык ава (Йошкар-Ола):
– Кызытсе илышыште автомобиль деч посна куштылгыжак огыл. Жап писын эрта, садлан чылажымат писын да жапыштыже ыштен шуктыман, палемдыме верыш миен шуман. Садлан шукыж годым мыят автомашина дене кудалыштам. Ынде куд ий мыят водитель улам. Автомашинам виктараш моткоч йӧратем, тидым медитаций семын шотлем. Корнышто кудалме годым мурым колыштам, мурем.
Алексей МИЛЮТИН, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын студентше:
– Мыйын автомобилем уке. Тудын деч поснат илаш лиеш. Олаште общественный транспорт дене кушечын кӱлеш, тушко миен шуа. Вет кызыт телефонышто карте гоч мынярлан да могай маршрут кайымым эскераш лиеш.
Паша марте чӱчкыдынракше автобус дене кудалам. Вараш кодмо годым таксилан эҥертем. А кастене мӧҥгӧ йолын каен кертам, яндар южышто тӱрлым шонкален ошкылаш пеш келша.
Виктория МАМАЕВА, Марий Эл Радион вӱдышыжӧ:
– Кызытсе илышыште автомобиль деч посна илаш лиеш, но йӧндымӧ. Эшеат нелырак, кунам шке машина дене кудалыштат, тидлан тунемат, шонымо семын кеч-могай жапыште кӱлеш верыш шинчат да кудалат. А вара тӱрлӧ амаллан кӧра машина деч посна кодат: я ремонтыш шогалтет, я ужалет. Мыят автомашинам налынам ыле, но икмыняр тылзе руль воктеке шинчаш лӱдынам. Пӧрт ончылно шоген. Лӱдмемым сеҥен, садак кудалышташ тӱҥалынам, келшен веле. Тыгодым «Молан вигак кудалыштын омыл?» манын, шкемым мочол вурсенам. Вет автомобиль дене жапым аныклет, неле сумкам сакален от кошт, шукырак верыш миен шуат.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Авторын фотожо.