Аважын «тӱржым» шуя

Калык прикладной сымыктыш тоштерыште уста сӱретче да кидмастар Алла Алексеевна Орлова дене вашлиймаш эртен.
Ончер пашаеҥ-влак РСФСР-ын сулло сӱретчыже, кумдан палыме тӱрызӧ Лилия Орлован шочмыжлан 95 ий теммылан пӧлеклалтше «Мастарын поянлыкше» выставкым ямдыленыт. Тушто тудын марий тӱран ӱстеловычшо, окнасакышыже, панно ден салфеткылаже, моло пашаже ончыкталтыныт. Чыла тидыже кызыт Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерын фондыштыжо аралалтеш. Нунын тоштерыш логалме историйышт денат вашлиймаште палдареныт.
Алла Алексеевна аваже Лилия Александровна Орлован усталык корныжым шуя. Шкежат тӱрызӧ семын сеҥымашыш шуын. Россий сӱретче ушемын еҥже Марий Эл Республикын сулло сӱретчыже лӱмым сулен, Олык Ипай лӱмеш самырык-влаклан, А.Григорьев лӱмеш кугыжаныш премий-влак дене палемдалтын.
Вашлиймашке толшо-шамычлан аваже нерген порын шарналтен каласкален. Вет лач Лилия Александровнан тыршымашыже, усталыкше утларак еҥым марий тӱрым ыштыме пашалан кумылаҥден. Эшежым тудак тӱрын сылнылыкше нерген чапым элысе да йотэлысе кумдыкыш шарен кертын. Аважын марий тӱр дене кылдалтше материалым СССР калык-влакын этнографий кугыжаныш тоштерын фондыштыжо кычалме пагытат ушешыже кодын. 1957 ийыште Лилия Александровнан тӱрлымӧ окнасакышыже эсогыл Брюссельыште эртыше тӱнямбал ончерыште палемдалтын. Лач тиде мастар ӱдырамаш марий тӱрын орнаментшым кугу кӱкшытан искусство марте нӧлталын.
Светлана Носова
Снимкылаште: Алла Орлова – вашлиймаш годым.
Фотом тоштерын воткыл лаштыкше гыч налме.