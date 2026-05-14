Шарныктыш
«Арален кодымым кӱлешанлан шотлена»
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын управленийже да латик районысо РЭС-ше гыч пашаеҥ-влак Сеҥымаш кече вашеш шарнымаш памятник ден обелисклам шотыш конденыт.
Тыгай пашам энергетик-влак ий еда чыла гаяк муниципал район ден округышто шуктат. Теният нуно сареш вуйым пыштыше-влаклан монументлам Волжск оласе Сеҥымаш паркыште, Волжский округысо Учимсолаште, Юрино район Юрино посёлкысо Чап аллейыште, Курыкмарий районысо Йоласалыште, Килемар округысо Килемарыште, Звенигово районысо Уржумкышто, Марий Турек районысо Марий Озармашыште, Морко районысо Ердӱрыштӧ, Оршанке районысо Кугу Кугланурышто, Параньга районысо Матародышто, Медведево районысо Пекшиксолаште, Шернур округысо Чылдемыр ден Нольыкмарийыште, Кужэҥер районысо Руш Кугунурышто, Советский районысо Роҥго ден Кельмаксолаште шотештареныт.
«Мариэнергон» пашаеҥже-влак шарныктыш верлаште куштыра ден кодшо ийысе лышташым ӱштын кораҥденыт, воктенысе бордюр ден теҥгыллам чиялтеныт, печылам уэмденыт, обелискласе катлыше верлам цемент вартыш дене тӧрлен чиялтеныт, тул волгалтышым уэмденыт. Сеҥымаш кечын энергетик-влак нине монументла деке пеледышым пыштеныт да, икмыняр жаплан шып лийын, вуйым савеныт.
«Кугу Отечественный сар жапыште элнам аралыше-влаклан шогалтыме памятниклам тыге шотыш кондымаш энергетик-влакын поро йӱлашкышт савырнен. Мемнан кажнынан родо-тукым ден лишыл еҥна фашизм ваштареш кредалмаште лийын. Сандене нунын нерген шарнымашым арален кодымым ме кӱлешанлан шотлена да тидым ышташ полшымына дене кугешнена», – каласен «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: шарнымаш монументлам шотыш кондат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.