Аралаш да полшаш

Марий Элыште 6-12 июль Аллергий дене черланыме деч аралалтме арня эрта. Тудо 8 июльышто палемдалтше Аллергий ваштареш кучедалме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтын.
Тазалыкым аралыме тӱнямбал организацийын увертарымыж гыч, аллергийлан кӧра планетыштына кажне кумшо еҥ орлана.
аллергий деч шуэн огыл проста темлымаш-влакым шуктымат полшен кертеш. Нуным поснак икшыван ача-ава-шамычлан шотыш налаш кӱлеш.
Икшывым аллергий дене черланен кертмыж деч ош тӱняш толмыж деч ончычак аралаш темлалтеш. Мо шотышто?
- Мӱшкыран ӱдырамаш ала-могай продукт деч аллергийым шижеш гын, азам ыштымыже да чызым пукшен пытарымыж марте келшыше диетым кучышаш.
- Мӱшкыраҥмеке, пашаште ончыкылык айдемын тазалыкшылан мо зияным ыштен кертеш – чыла кораҥдыман.
- Эмым врачын палемдымыж почеш гына йӱман.
- Ава шӱм йымалне иланыше чукайын тазалыкшылан моткоч кугу зияным тамак ышта, сандене мӱшкыран ӱдырамаш тидым шотыш налшаш да шупшмым чарнышаш, шикшымат шӱлышаш огыл.
- Ош тӱняш толшо у айдеме аллергий дене ынже черлане манын, авалан чызым эн шагалже пел ий пукшаш кӱлеш.
- Азалан у кочкышым 4-5 тылзашыж гыч веле пукшаш тӱҥалман, тыгодым рационыш аллергийлан вияҥаш амалым ыштыдыме продуктым пуртыман.
Ош тӱняш толшо у айдемын йырвелжат келшыше лийшаш. Тиде эн ончычак пӧртын арулыкшо дене кылдалтын. Икшыве аллергий дене ынже черлане манын, илыме верым кажне кечын вӱдыжгӧ лапчык дене эрыктыман, химиян вещества ден тутло пушан средствым лийме семын шуэнрак да шагалрак кучылтман.
Йоча аллергий дене черланен гын, тазалыкшылан келшыше йырвелым ыштыман, респираторный инфекций деч аралыман, аллерген-специфический иммунотерапийым эртарыман, эмым йӱман але тудым вӱргорныш колтыман.
Чактарыме аллергий пӧртылын да тазалыклан эшеат кугу эҥгекым ыштен кертеш. Тыге ынже лий манын, черым вияҥдыше амалым: аллерген ден тазалыкыште палдырныше ситыдымашым – кораҥдашак тыршыман. Тыгак черын пӱсеммыж годым тудым чактарыме радамым ончылгоч ямдылыман.
Аллергийын вияҥмыже, черын зиянже иммунный системе дене чак кылдалтыныт. Тидымак шотыш налын, икшывым кылмен але вес амаллан кӧра черланен кертмыж деч аралыман. Тыгак йочан иммунитетшым пеҥгыдемдыман.
Йочан рационжо тӱрлӧ витамин ден микроэлементлан поян лийшаш. Икшыве мален темшаш, кажне кечын свежа южышто коштшаш, физзарядкым ыштышаш. Тыгодымак тудын психикыж ден кумылжым шотыш налман – эн ончычак иммунный системын пашажым локтылшо кугу стресс деч аралыман.
Икманаш, нине темлымаш-влакым шотыш налаш гын, икшывым аллергий деч арален кодаш, а черланымекыже, илышыжым куштылемдаш лиеш.
Наталья ГРИГОРЬЕВА,
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ава улмым да йоча пагытым аралыме пӧлкажын советникше.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.