Айдемым паша чапландара

Медведево районысо рӱдӧ больницын хирургшо Евгений Еплов «Пашан айдемыже» национальный премийын регионысо йыжыҥыштыже сеҥышыш лектын.
Евгений Геннадьевич медицине вузым йошкар диплом дене тунемын пытарен. Палемдыме эмлымверыште 2001 ий гыч пашам ышта, 2006 ий гыч хирургический отделенийым вуйлата. 25 ийыште шкенжым сай вуйлатыше да врач семын ончыктен.
Евгений Еплов «Пашан айдемыже» национальный премийын регионысо йыжыҥыштыже «Еш паша династий» номинацийыште сеҥышыш лектын. Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын палемдымыж гыч, Епловмыт медицине династийын чумыр стажше 150 ийыш погына.
«Пашан айдемыже» национальный премийын финалже тений 1 декабрьыште Москваште эрта. Конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-шамычым премийым иктешлыме церемонийыш ӱжыныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.