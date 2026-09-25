Нине кечылаште, 23 гыч 27 сентябрь марте, Владивостокышто Дальневосточный федеральный университетын площадкыштыже СВО ветеран-влакын ассоциацийыштын всероссийский сборышт эрта.
Сборыш элнан тӱрлӧ регионжо гыч – Хабаровск край гыч тӱҥалын Дагестан марте – 100 утла участник чумырген. Нунын коклаште Марий Эл гыч коктын: СВО-н ветеранже-влакын регионысо ассоциацийжын председательже, Мужество орденын ныл гана кавалерже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын выпускникше Роман Возняк ден патриот мурым возышо да йоҥгалтарыше Михаил Залешин (сцене псевдонимже «ПОЗЫВНОЙ») – улыт. Сбор почылтмо кечын Михаил вич мурым мурен да нунын дене мероприятийын организаторжо ден участникше-влакым куандарен ӧрыктарен.
– Мый шкеат шуко гоч эртенам: 2014 ий гыч Россий Федерацийын Вооруженный вийжылан полшымо шотышто специальный задачым чек вес велне боевой действий да кызытсе специальный военный операций кайыме кундемлаште шуктенам. Фронт гыч пӧртылшӧ еҥлан медицине реабилитаций веле огыл, тыгак тудо шкетын огыл манме шижмаш кӱлмым сайын палем. Санденак Владивостокышто эртыше сборын кузе эртымыжым моткоч кӱлешанлан шотлем. Тыште ветеран-влак докладым тыглай гына огыт колышт, а ме икте-весынам опытна дене палдарена, полыш да адаптаций йодыш-влакым каҥашена, регионлаште пашам ыштыше эн сай практике дене палыме лийына, – палемден Роман Возняк.
Тудо ешарен:
– Мемнан дене Марий Элыште спецоперацийын участникше-влаклан психологический, правовой, паша верым муын пуымаште полыш пуалтеш, тыгак нуным самырык-влакым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымо пашашке ушат. Кунам мемнан тӱҥалме паша пӱтынь эл мучко шарлымым ужат, умылет: ме чын корно дене каена.
Сбор жапыште Владивостокысо тунемме учрежденийлаште Мужество урок, тыгак футбол, волейбол, ӱстембал теннис да пуш дене иймаш дене таҥасымаш-влак эртат.
Любовь Камалетдинова