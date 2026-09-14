ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Венгрийыште тунемыт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

 

МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра-влак кокласе коммуникаций институтын кок студенткыже Венгрийыште тунемеш.

Институтышто «Лингвистике» направлений дене шинчымашым погышо Алина Цыпленкова ден Анна Ушакова Венгрийын МИД-шын полшымыж дене илышыш пурталтше Балаши стипендий программын участникше-влак радамыште улыт. Ты программе (2002 ий гыч илышыш пурталтеш) – Венгрийысе Йот паша да торговльо министерствын тӱҥалтышыже. Тудо йот студент-влаклан венгр йылмым, тӱвырам тунемаш да Венгрийыште образованийым налаш йӧным пуа.

Палашлан, программылан венгр коммунист, Венгрийысе коммунист партийлан негызым пыштыше Ференц Балашин лӱмжым пуымо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Программын тӱҥ йодышыжо могай?

Рушарнян, 18 июньышто, 10 шагатат 40 минутлан «Россия 1» канал дене «Принцип лидера» программын премьерыже лиеш. Выпускын геройжо  — лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Мӱшкыран ӱдырамашлан — памятник

Йошкар-Олаште, Перинатальный рӱдер воктене, мӱшкыран ӱдырамашлан памятникым почаш ямдылалтыт. Памятникым тӱрысшак ыштен шуктымо огыл гынат,  рӱдер воктеке шогалтеныт. Кызытеш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Торъял шӱшпык» ойырат

4 ноябрьыште У Торъял поселкысо тӱвыра да каныме рӱдерыште марий калык муро район кӱкшытан тыгай конкурс лиеш. 

Добавить комментарий