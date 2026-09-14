Венгрийыште тунемыт

МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра-влак кокласе коммуникаций институтын кок студенткыже Венгрийыште тунемеш.
Институтышто «Лингвистике» направлений дене шинчымашым погышо Алина Цыпленкова ден Анна Ушакова Венгрийын МИД-шын полшымыж дене илышыш пурталтше Балаши стипендий программын участникше-влак радамыште улыт. Ты программе (2002 ий гыч илышыш пурталтеш) – Венгрийысе Йот паша да торговльо министерствын тӱҥалтышыже. Тудо йот студент-влаклан венгр йылмым, тӱвырам тунемаш да Венгрийыште образованийым налаш йӧным пуа.
Палашлан, программылан венгр коммунист, Венгрийысе коммунист партийлан негызым пыштыше Ференц Балашин лӱмжым пуымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.