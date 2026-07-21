Шонымашым илышыш пуртышо грант

Марий кугыжаныш университетын вич студентше «Студент стартап» конкурсын VII-ше черетыштыже сеҥышыш лектын.
Нунын лӱмышт: Александр Казанцев, Мария Дубинина, Любовь Столярова, Валерия Градобаева да Даниил Лисицин. Россий кӱкшытан конкурсыш кажныже шке гыч ямдылыме инноваций проектшым колтен. Мутлан, Александр Казанцев спортсмен-влаклан белоклан поян шӧр-торык кочкыш производствылан рецептурым да техологийым шонен луктын, Любовь Столярова тӱҥалтыш школлан аудированийым вияҥдыме тренажёрлан разработкым ыштен, Даниил Лисицинын проектше вӱдым шыжыктыме насос станцийын пашаж дене кылдалтын, Валерия Градобаеван пирролкарбоновый кислотан производныйжо, а Мария Дубининан – Марий Элыште висте (рушлаже – полбяная (шыданым ончен куштымо дене.
Мемнан ӱдыр-рвезе-влакын тыршымыштым кӱкшын акленыт да проектым илышыш шыҥдараш кажныжлан ик миллион теҥге грантым пуаш палемденыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.