Жапыштыже рашемдаш гын…
Республикыштына Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш «Таза республик» проект илышыш пурталтеш.
Кеҥежым муниципалитетласе да республикысе медицине организаций-влакын врачышт ял ден олалаште каныш кече еда калыкын тазалыкшым тергат. Тиде йӧн осал черым вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыштак рашемдымашке, пациентын илышыжым арален кодымашке да шуйымашке виктаралтын.
Тений проектын кышкарышкыже эше ик лаштыкым пуртымо, тиде – «Онкопатруль» акций. Тушко ушнышашлан илыме верысе поликлиникыште але ФАП-ыште анкетированийым эртыман. Тудым иктешлен, верысе медик-влак пациентын онкологий дене черланен кертмыжым рашемдат да онкодиспансерын верлашке лекше специалистше-шамыч деке колтат.
У акцийын икымше мероприятийже Шернур районышто эртен. Анкетированийым муниципалитетыште илыше 2000 наре еҥ эртен, ты чот гыч 437 пациентым мучаш марте тергаш пунчалме.
«Онкопатрульын» врач-специалистше-влак 100 утла гражданым онченыт, тыгодым 6 еҥын онкологий дене черланен кертмыжым рашемденыт, 17 пациентым диспансер учётыш налыныт. Кызыт Шернур район гыч эше 336 еҥ онкологий дене черланен кертме шотышто келгынрак тергалтеш.
Кокымшо мероприятий Юрино районышто эртен. Тыште онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, онколог, ультрайӱкан диагностике врач да дерматолог пашам ыштеныт. Анкетированийым иктешлыме почеш 101 еҥым онченыт, онкологий дене черланен кертше еҥым муын огытыл, 16 пациентым келгынрак шымлалташ колтеныт.
Маргарита ИВАНОВА.