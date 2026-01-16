Ялозанлык – вияҥме корнышто
Марий Турек районышто АПК сферыште 120 миллион утла теҥгеаш инвестиций проект илышыш шыҥдаралтеш.
Республикым индивидуальный программе почеш вияҥдыме программе почеш «Колос» агрофирме» ООО сай урлыкаш пырчым ямдылыме цех-влакым чоҥа, производствым уэмда. Инвестиций проект кышкарыште предприятий 44,5 миллион теҥгеаш у техникым налеш. 2025 ийыште 14,4 миллион теҥгеаш кугыжаныш полышым пайдалын кучылтын.
Агрофирмын тӱҥ направленийже – пырчан да отызан кушкылым ончен куштымаш, тӱкан шолдыра вольыкым ашнымаш.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев шӱрашым ямдылыме цехым, тудын сатужым ончен. 2025 ийысе лектыш почеш агрофирме ӱдымӧ кумдык шотышто республикыште нылымше верым айлен, чумыр шурным шийме шотышто – визымшым. Предприятий республикыште ончыл озанлык-влак радамыште шотлалтеш, районышто ялозанлык сатум ыштен налме деч пурышо выручкын 26 процентше тиде агрофирмылан логалын.
Регион вуйлатыше Ялозанлыкым механизироватлыме техникумышто лийын. Тудын мастерскойжо-влакым пойдараш «Профессионалитет» проект почеш 18,3 миллион теҥгем ойырымо. Тидыже оборудований дене шыҥдарыме кум паша верым почаш, жаплан келшыше 22 единице оборудованийым налаш йӧным пуэн.
– Ме таче у трактор да комбайн-влак тренажер дене пойдарыме, АПК-лан кадрым ямдылыше вӱдышӧ техникумышто лийынна. Тунемме оборудованийым налме деч ончыч пашам пуышо ялозанлык предприятий-влак дене кутырен келшыме. Тышечын иктыжлан «Колос» агрофирме шотлалтеш. Тудак техникумын тӱҥ партнержо. Чыла тидыже тунемме процессым виктарен колтымаште моткоч кӱлешан, – палемден регион вуйлатыше Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.