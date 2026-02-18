Пашам кычалын огыл миеныт…

Эртыше кечылаште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-шамыч Республикысе калыклан пашам ситарыме рӱдерыш миеныт.
Рӱдерым вуйлатышын алмаштышыже Алёна Попова пашадыме-влаклан лачшымак могай кугыжаныш полышым ыштыме нерген каласкален, тыгак кугу тӱткышым «Работа в России» цифровой платформылан ойырен.
Ветеран-шамыч Йошкар-Оласе калыклан пашам ситарыме виктемын начальникше Ольга Цепелеван вуйлатымыж почеш военный опытым граждан компетенцийыште кучылташ, резюмем ямдылаш да вашмутланымашым ӱшанлын эрташ тунемыныт.
Кадр программын участникше-влак тыгак профтестирований полшымо дене утларак келшен толшо пашам рашемденыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.