УВЕР ЙОГЫН

Пашам кычалын огыл миеныт…

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 39 гана онченыт

Эртыше кечылаште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-шамыч Республикысе калыклан пашам ситарыме рӱдерыш миеныт.

Рӱдерым вуйлатышын алмаштышыже Алёна Попова пашадыме-влаклан лачшымак могай кугыжаныш полышым ыштыме нерген каласкален, тыгак кугу тӱткышым «Работа в России» цифровой платформылан ойырен.

Ветеран-шамыч Йошкар-Оласе калыклан пашам ситарыме виктемын начальникше Ольга Цепелеван вуйлатымыж почеш военный опытым граждан компетенцийыште кучылташ, резюмем ямдылаш да вашмутланымашым ӱшанлын эрташ тунемыныт.

Кадр программын участникше-влак тыгак профтестирований полшымо дене утларак келшен толшо пашам рашемденыт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Социальный илыш: Марий Элыште пашадар кӱзен але волен?

Маристатын данныйже почеш, республикыште илыше-влакын кокла пашадарышт тений январьыште 24 952 теҥге лийын да ӱмашсе тыгаяк жап деч 13,4 процентлан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Ик кундем гыч весыш колтылын

Россий ФСБ-н Марий Элысе управленийжын пашаеҥже-влак Алтай край гыч ик еҥын республикыштына наркотикан моткоч шуко веществам вес кундемла гыч лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Районлаште Сеҥымаш уремым олмыктат

«Сеҥымаш урем» патриотический проект дене келшышын, республикысе кандаш районысо илем кумдыкышто сеҥымаш урем ден тротуарым олмыкташ палемдыме. Сеҥымашлан 75 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий