5 декабрьыште Марий Элысе Самырык-влакын полатыштышт «Мы вместе» форум эртен.
Тушко 500 утла волонтёр, коммерческий огыл организаций-влакын лидерышт, бизнесъеҥ да ший волонтёр чумырген.
Торжественный мероприятийыште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев регионым вуйлатыше Юрий Зацевын лӱмжӧ дене чыла доброволецлан тауштен.
«Республикнан волонтёржо-шамыч эн ончыл рубежыште улыт: илалше еҥ-влакым ончат, медицине пашаеҥ-шамычлан полшат, оласе йырвелым вияҥдат, спорт да тӱвыра мероприятийлаште чолгалыкым ончыктат, йомшо еҥ-влакым кычалыт да шуко моло пашам шуктат. Регионыштына тыгак экологий добровольчестве моткоч кӱлешан. Тендан полышда аклаш лийдыме: те, тӱрлӧ еҥлан полшен да кугу событийлашке ушнен, регионнам вияҥдымашке кугу надырым пыштеда. Марий Элын правительствыжат тӱҥалме чыла пашаштыда полшаш эре ямде», – Марий Элым вуйлатышын саламлымашыжым лудын пуэн Евгений Курмаев.
Кугу Ачамланде сарыште Сеҥымашлан 80 ий темме идалыкыште Самырык-влакын полатыштышт Тӱнямбал волонтёр корпусым ямдылыме регионысо рӱдерым почмо, тушто республикыштына илыше кум тӱжем утла еҥ регистрироватлалтын, палемден правительстве председательын алмаштышыже.
Евгений Курмаев волонтёр-влаклан поро да кӱлешан чыла тӱҥалтышыште сеҥымашым, куатым, пиалым, тазалыкым тыланен да палынак ойыртемалтше вич еҥлан «Марий Эл Республикыште добровольчествым вияҥдымашке надырым пыштымылан» отличий знакым кучыктен. Награде эше у, тудым 2023 ийыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш пеҥгыдемдыме.
Тӱрлӧ сферыште ойыртемалтше доброволец-влакым республикнан министерствыж ден ведомствылаж гыч толшо уна-влак таумут да чапкагаз дене палемденыт.
Тиде кечын Самырык-влакын полатыштышт тӱрлӧ интерактивный площадке, секций да мастарын классше пашам ыштеныт. Республикнан чыла олаж ден районжо гыч толшо волонтёр-шамыч паша опытышт дене палдареныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.