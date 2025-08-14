Вашке эшеат сай лиеш

Шоя-Кузнецово интернат-пӧртыштӧ пищеблокым уэмден олмыктымо паша умбакыже шукталтеш.
Оралтым 2023 ийыште Федераций Советыште Марий Эл Республикын кечыже-влакым эртарымым иктешлыме почеш россий парламентын кӱшыл палатыжын пунчалже негызеш уэмдаш тӱҥалме. Паша «Граждан-влаклан социально полшымаш» кугыжаныш программе почеш шукталтеш: 2024 ийыште республикна Российын Паша да социальный аралымаш министерствыж дене келшыкым ыштымыж деч вара тидлан 105,8 миллион теҥге кугытан полышым налын.
Пищеблокын зданийжым 1982 ийыште чоҥымо. Кызыт залыште 45 еҥ кочкеш, уэмден олмыктымо деч вара 82 вер лиеш – помещенийын кумдыкшо 1,6 пачаш кугемеш.
Тылеч посна блокын пашаже чыла шотыштат саемеш: технологический оборудований гыч инженер сеть марте.
Тачеш чыла паша ончылгоч палемдыме радам почеш шукталтеш. Ончыкыжымат тыгак лиеш гын, уэмдыме блок тений 30 ноябрь гыч пашам ышташ тӱҥалеш.
«Илалше еҥ ден инвалид-влаклан почмо интернат-пӧртын объектше-шамычым тыге уэмден олмыктымо дене кугыжаныш гражданже-шамычын илышыштым палынак саемда», – палемда Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Маргарита Иванова
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.