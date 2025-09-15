🎞 19-22 сентябрьыште Йошкар-Олаште «И краткая» всероссийский II кинофестиваль лиеш.
Тудын программыжым (https://yofest.ru/programma_2025)тыландат ончалаш темлена.
Мероприятийым почмо да петырымылан пӧлеклалтше пайрем Я. Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште эрташ тӱҥалеш.
Ныл кече жапыште ятыр кином, оксам тӱлыде, ончаш йӧн уло.
Йошкар-Олаш лӱмлӧ артист, режиссёр -влак толыт: Светлана Камынина, Никита Паршин, Борис Акопов, Элла Тухарели да молат.
Кинофестивальыш Российын ятыр олаж гыч 400 утла йодмаш пурен.