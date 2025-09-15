КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

19-22 сентябрьыште Йошкар-Олаште «И краткая» всероссийский II кинофестиваль лиеш.

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 37 гана онченыт

Тудын программыжым (https://yofest.ru/programma_2025)тыландат ончалаш темлена.

Мероприятийым почмо да петырымылан пӧлеклалтше пайрем Я. Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште эрташ тӱҥалеш.

Ныл кече жапыште ятыр кином, оксам тӱлыде, ончаш йӧн уло.

Йошкар-Олаш лӱмлӧ артист, режиссёр -влак толыт: Светлана Камынина, Никита Паршин, Борис Акопов, Элла Тухарели да молат.

Кинофестивальыш Российын ятыр олаж гыч 400 утла йодмаш пурен.

