ОБРАЗОВАНИЙ ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

Ялозанлыклан пашаеҥ-влак кӱлыт!

Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумышто Марий Эл Кугыжаныш Погынын агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме шотышто комитетшын выездной заседанийже лийын. Тушто республикысе ялозанлык предприятий-шамычлан пашаеҥ-влакым ямдылыме дене кылдалтше йодышым каҥашеныт.

Паша вашлиймаш годым депутат, ялозанлык предприятий вуйлатыше, верысе кучем органын еҥже-влак иктешлымашым ыштеныт. Ик эн тӱҥжӧ тыгай:

– техникумлаште образованийым пуымо качествым саемдыман, тидлан студент-влаклан ялозанлык предприятийлаште практикым эрташ йӧным ыштыман;

– пашазе специальностьым, селаште тыршыше еҥ-влакым пагалаш кумылаҥдаш;

– школлаште йоча-влак дене профориентаций паша обязательныйлан шотлалтшаш.

Заседанийыште йоҥгалтше чыла темлымашым профилян ведомствылаш колтымо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да накуо министерстве гыч налме

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