Ялозанлыклан пашаеҥ-влак кӱлыт!
Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумышто Марий Эл Кугыжаныш Погынын агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме шотышто комитетшын выездной заседанийже лийын. Тушто республикысе ялозанлык предприятий-шамычлан пашаеҥ-влакым ямдылыме дене кылдалтше йодышым каҥашеныт.
Паша вашлиймаш годым депутат, ялозанлык предприятий вуйлатыше, верысе кучем органын еҥже-влак иктешлымашым ыштеныт. Ик эн тӱҥжӧ тыгай:
– техникумлаште образованийым пуымо качествым саемдыман, тидлан студент-влаклан ялозанлык предприятийлаште практикым эрташ йӧным ыштыман;
– пашазе специальностьым, селаште тыршыше еҥ-влакым пагалаш кумылаҥдаш;
– школлаште йоча-влак дене профориентаций паша обязательныйлан шотлалтшаш.
Заседанийыште йоҥгалтше чыла темлымашым профилян ведомствылаш колтымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да накуо министерстве гыч налме